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۱۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۰۹

الشرق الاوسط گزارش داد:

تهران دومین ایستگاه منطقه ای هنیه/ اسیران آزاده فلسطینی به ایران می آیند

تهران دومین ایستگاه منطقه ای هنیه/ اسیران آزاده فلسطینی به ایران می آیند

یک روزنامه عربی امروز در گزارشی با اشاره به سفر منطقه ای رئیس دولت منتخب فلسطین به ایران نوشت: تهران دومین ایستگاه منطقه ای هنیه پس از سفر به دوحه و دیدار با امیر قطر است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، اسماعیل هنیه پس از دیدار با مقامات قطر در دوحه، امروز جمعه به تهران سفر می کند.

هنیه در نخستین دور از سفرهای دوره ای خود یک ماه پیش به مصر، سودان، تونس و ترکیه سفر کرده بود. وی دومین دور از سفرهای منطقه ای خود را با دیدار از دوحه و تهران آغاز کرده است.

بنابراین گزارش سفر هنیه به تهران به دعوت "محمود احمدی نژاد" رئیس جمهوری ایران صورت می گیرد. در این سفر "روحی مشتهی" و "یحیی سنوار" دو اسیر فلسطینی که به تازگی آزاد شده اند نیز هنیه را همراهی می کنند.

همچنین "یوسف رزقه" مشاور سیاسی هنیه، "یوسف المنسی" وزیر امور مسکن و "طاهر النونو" سخنگوی حماس نیز وی را همراهی می کنند.

کد مطلب 1524169

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