سرعت حمل و نقل عمومی باید از خودروهای شخصی سبقت بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی تشکری هاشمی با بیان اینکه شهروندی که وسایل نقلیه عمومی را برای سفر خود انتخاب می کند، نسبت به شهروندی که سفر خود را با وسیله نقلیه شخصی انجام می دهد باید در مدت زمان کم تری به مقصد برسد گفت: این سرعت بیشتر حق طبیعی شهروندانی است که با حمل و نقل عمومی سفر می کنند.

وی اظهار کرد: مدیریت شهری با احداث و توسعه خطوط اتوبوس های تندرو در راستای احقاق حق مسافران حمل و نقل عمومی گام بر داشته و شرایط نسبتاً مناسبی را برای انجام سفر این افراد از جمله افزایش سرعت در سفرهای روزانه را فراهم آورده و همین موضوع بسیاری از شهروندان را ترغیب و تشویق به استفاده از این اتوبوس ها برای انجام سفرهای درون شهری کرده است.

تشکری هاشمی تصریح کرد: احداث خطوط اتوبوسهای تندرو در برخی بزرگراهها تاثیرات مثبتی در پی داشته، چرا که بزرگراه های ما متاسفانه به محل مانور خودروهای شخصی تبدیل شده و همین امر حرکت حمل و نقل عمومی را در آن ها کند کرده بود اما با احداث خطوط اتوبوس های تندرو، سرعت وسایل نقلیه عمومی در بزرگراهها افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: شهروندانی که از حمل و نقل عمومی استفاده می کنند چه در بزرگراه ها و چه در خیابان ها باید بتوانند سفر خود را در مدت زمان کوتاه تری انجام دهند و البته سیاستهای جهانی در حوزه حمل و نقل شهری نیز به همین صورت است و برنامه ریزان شهری تدابیر و تمهیداتی می اندیشند تا از طریق آنها استفاده از خودروی شخصی به حداقل ممکن کاهش یابد.

این استاد دانشگاه صنعتی امیر کبیر اظهار کرد: بر این اساس با ایجاد محدودیتهایی برای خودروهای شخصی تسهیلات بیشتری در اختیار مسافران حمل و نقل عمومی قرار می گیرد، چرا که اگر این محدودیتها اعمال نشود تمام معابر شهری به اِشغال خودروهای شخصی در آمده و شهروندانی که از حمل و نقل عمومی استفاده می کنند باید ساعت ها در ترافیک معطل بمانند.