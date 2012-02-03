اجرای گیتار کلاسیک در جشنواره موسیقی فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول برگزاری هفته گیتار کلاسیک درباره برنامه های این هفته در جشنواره موسیقی فجر گفت: در برنامه گیتار کلاسیک جشنواره فجر که از 24 بهمن در فرهنگسرای نیاوران آغاز می گردد ، علیرضا تفقدی، حامد پورساعی، افشین ترابی و اولک بویکا از کشور اوکراین به اجرای برنامه می پردازند همچنین در روز پایانی برنامه ارکستر گیتار کلاسیک به رهبری مهرداد پاکباز به اجرای برنامه می پردازد .



فرزین طهرانیان که خودش از جمله نوازندگان این برنامه ها است گفت : سه کنسرت دانشجویی نیز با حضور 15 گیتاریست از سرتاسر ایران در روزهای 24 ، 25 و 26 بهمن ساعت 18:30 برگزار خواهد شد، در این کنسرتها دانشجویان دانشگاه های تهران ، هنر و آزاد تهران و نیز دانشجویانی از تبریز ، کردستان، داراب ، کرج ، تهران ، لاهیجان و ... به اجرای تکنوازی گیتار کلاسیک خواهند پرداخت .همچنین از روز 25 بهمن هر روز از ساعت 10:30 کارگاههای نوازندگی گیتار کلاسیک در سالن رودکی بر قرار است که حضور علاقمندان در این کارگاه ها آزاد و رایگان خواهد بود.



بیست و هفتمین جشنواره موسیقی فجر 24 تا 30 بهمن ماه به دبیری حسن ریاحی در تهران، کرج، قزوین، شیراز، یاسوج و گرگان برگزار می شود.