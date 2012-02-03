به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر ابراهیمی ترکمان رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مسکو در آیین راه اندازی سامانه پاسخگویی تلفنی پرسش های دینی گفت: این سامانه برای پاسخگویی به سؤالات دینی شیعیان در نقاط مختلف روسیه که به روحانی دسترسی ندارند، درنظر گرفته شده است و امیدواریم در بالا بردن سطح علوم دینی شیعیان و پاسخ به سؤالات آنها در مورد مسائل و احکام دینی و شرعی نقش مهمی ایفا کند.

وی با بیان اینکه سامانه ظرف 48 ساعت پس از مطرح شدن سؤال به آن پاسخ می دهد، گفت: این ظرف زمانی یاد شده برای غلبه بر مشکل فاصله زمانی و مکانی و ناشناخته ماندن پرسشگران لحاظ شده است.

رایزن فرهنگی کشورمان در روسیه شکل کار سامانه گفت: سامانه پاسخگویی تلفنی پرسش های دینی به دو زبان فارسی و آذری است و پس از آنکه سؤال پرسیده شد، شخص سؤال کننده کدی را دریافت می کند و پس از 48 ساعت با زنگ زدن به شماره تلفن سامانه و وارد کردن کد ویژه پاسخ سؤال خود را می گیرد.

ابراهیمی با اشاره به ضرورت پاسخگویی به مسائل اعتقادی، احکام و سوالات شرعی شیعیان مسکو، هدف اصلی این سامانه را برطرف کردن این خواست و نیاز محسوس دانسته و ابراز امیدواری کرد با گسترش آن به تمام روسیه ، گامی مهم در راستای گسترش آگاهی های مذهبی و اعتقادی شیعیان روسیه برداشته شود .