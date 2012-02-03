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۱۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۴۸

سامانه پاسخگویی به پرسشهای دینی شیعیان روسیه راه‌اندازی شد

سامانه پاسخگویی به پرسشهای دینی شیعیان روسیه راه‌اندازی شد

سامانه پاسخگویی تلفنی به پرسشهای دینی شیعیان روسیه با حضور جمعی از شیعیان آذری و ایرانی در محل رایزنی فرهنگی کشورمان راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر ابراهیمی ترکمان رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مسکو در آیین راه اندازی سامانه پاسخگویی تلفنی پرسش های دینی گفت: این سامانه برای پاسخگویی به سؤالات دینی شیعیان در نقاط مختلف روسیه که به روحانی دسترسی ندارند، درنظر گرفته شده است و امیدواریم در بالا بردن سطح علوم دینی شیعیان و پاسخ به سؤالات آنها در مورد مسائل و احکام دینی و شرعی نقش مهمی ایفا کند.

وی با بیان اینکه سامانه ظرف 48 ساعت پس از مطرح شدن سؤال به آن پاسخ می دهد، گفت: این ظرف زمانی یاد شده برای غلبه بر مشکل فاصله زمانی و مکانی و ناشناخته ماندن پرسشگران لحاظ شده است.

رایزن فرهنگی کشورمان در روسیه شکل کار سامانه گفت: سامانه پاسخگویی تلفنی پرسش های دینی به دو زبان فارسی و آذری است و پس از آنکه سؤال پرسیده شد، شخص سؤال کننده کدی را دریافت می کند و پس از 48 ساعت با زنگ زدن به شماره تلفن سامانه و وارد کردن کد ویژه پاسخ سؤال خود را می گیرد.

ابراهیمی با اشاره به ضرورت پاسخگویی به مسائل اعتقادی، احکام و سوالات شرعی شیعیان مسکو، هدف اصلی این سامانه را برطرف کردن این خواست و نیاز محسوس دانسته و ابراز امیدواری کرد با گسترش آن به تمام روسیه ، گامی مهم در راستای گسترش آگاهی های مذهبی و اعتقادی شیعیان روسیه برداشته شود .

کد مطلب 1524177

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