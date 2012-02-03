برف بر سفره پر مهر مازنیها / کچیک چله امسال پربارتر

به گزارش خبرنگار مهر، بارش باران که از روز پنجشنبه در بیشتر مناطق کوهستانی مازندران باریدن گرفت، سبب مسدود شدن بیشتر راههای ارتباطی این مناطق و جاده اصلی و پرتردد هراز و در مقاطعی جاده کندوان شده بود.

بارش برف، چهاردهمین روز بهمن که در گویش محلی مازندرانیها به چهارمین روز از "کچیک چله " ماههای تبری این استان معروف است، نوید بخش زمستانی پرباران و برف برای این استان نوید می دهد.

بارش برف بیش از همه کشاورزان پر تلاش مازندرانی را خوشحال و از هم اکنون دغدغه های هر ساله کم آبی آن در فصل تابستان را تا حدودی کم کرد.

روستاییان و کشاورزان مازندرانی معتقدند که بارش برف و سرمای بیش از حد در چله کوچک سال پر باری از بابت فراوانی آب در فصل تابستان و کشت و کار آنان را م‍ژده می دهد.

بارش برف اکنون در مناطق کوهستانی مازندران نظیر لاریجان آمل ، کیاسر، کلاردشت بیش از 50 سانتی بر زمین نشست.

بارش برف که سبب مسدود شدن جاده هراز شده، ترافیک سنگینی را درجاده سوادکوه به فیرزوکوه که برفی و لغزنده بوده وارد آورده است.

پلیس راه مازندران درعین حال ازرانندگان خواست از انجام سفرهای غیرضرور در جاده های کوهستانی و برفگیر استان خودداری کنند اما درصورت ضرورت تمام تجهیزات رانندگی در شرایط برفی را با خود به همراه داشته باشند.

اداره کل هواشناسی مازندران؛ تداوم شرایط فعلی را در روزهای آینده در این استان یش بینی کرد.