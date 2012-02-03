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۱۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۰۷

ابراهیم زاده در گفتگو با مهر:

تیم هندبال ذوالفقار نکا از امیدهای مازندران برای حضور در لیگ برتر است

تیم هندبال ذوالفقار نکا از امیدهای مازندران برای حضور در لیگ برتر است

نکا - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت هندبال مازندران تیم هندبال ذوالفقار نکا را یکی از امیدهای این استان برای حضور در مسابقات لیگ برتر بانوان باشگاههای کشور دانست.

خسرو ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم ذوالفقار نکا با بازیکنان بومی و کادر فنی مجرب با اقتدار به مرحله نهایی دسته یک هندبال بانوان باشگاههای کشور صعود کرده و حتی این توان را دارد تا با کسب امتیازهای لازم به عنوان یکی از دو تیم به رقابتهای لیگ برتر صعود کند.

وی افزود: تنها نماینده مازندران در مرحله نهایی این مسابقات که در شهرستان تبریز درحال برگزاری است، در نخستین گام برابر تیم میزبان به تساوی 24 بر 24 دست یافت.
 
رئیس هیئت هندبال مازندران با اشاره به اینکه مرحله نهایی دسته یک هندبال بانوان باشگاههای کشور با حضور چهار تیم مازندران، ‌تبریز، اسلامشهر و ری درحال برگزاری است، اضافه کرد: خوشبختانه با توان بالای تیمی ذوالففار نکا شرایط این تیم به عنوان یکی از دو تیم برای لیگ برتری شدن فراهم است.
 
ابراهیم زاده گفت: تیم ذوالفقار نکا با هدایت رقیه ازگلی و آمنه اسد زاده به عنوان سرپرست و بازیکنان منتخب استان تاکنون خوب و فراتر از انتظارها در مسابقات حاضر شدند.
 
وی ابراز امیدواری کرد: تیم ذوالفقار نکا بتواند پس از سالهای مازندران را در لیگ برتر بانوان حضور دهد.
 
کد مطلب 1524190

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