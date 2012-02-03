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۱۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۰۵

سنگدوینی در گفتگو با مهر:

21 هزار روستایی گلستان از نعمت گاز بهره مند شدند

21 هزار روستایی گلستان از نعمت گاز بهره مند شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل گاز گلستان گفت: 21 هزار و 284 نفر در 22 روستا از مزایای طرح های گازرسانی در استان در دهه فجر بهره مند شدند.

رمضانعلی سنگدوینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای اجرای این طرح ها بیش از 60 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی افتتاح گازرسانی به 44 واحد صنعتی، دو شهرک صنعتی، سه جایگه سوخت و شش پروژه مسکن مهر را از دیگر طرح ها برشمرد.

مدیرعامل گاز گلستان بیان داشت: سه مورد توسعه ظرفیت ایستگاه و سه ساختمان پست امدادی در سطح استان با اعتباری بالغ بر 43.6 میلیارد ریال از دیگر طرحهاست.

سنگدوینی بیان داشت: همچنین در ایام دهه فجر عملیات گازرسانی به 41 روستا با جمعیتی حدود 17 هزار و 528 نفر آغاز شد.

وی اعتبار اجرای این طرح را 62 میلیارد ریال اعلام کرد.

مدیرعامل گاز گلستان عنوان کرد: پایان عملیات اجرایی هفت جایگاه سی ان جی در شهرستان مینودشت، آزادشهر، کردکوی، علی آباد، جلین، دلند و فاضل آباد از دیگر طرح هاست.

کد مطلب 1524191

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