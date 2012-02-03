21 هزار روستایی گلستان از نعمت گاز بهره مند شدند

رمضانعلی سنگدوینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای اجرای این طرح ها بیش از 60 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی افتتاح گازرسانی به 44 واحد صنعتی، دو شهرک صنعتی، سه جایگه سوخت و شش پروژه مسکن مهر را از دیگر طرح ها برشمرد.

مدیرعامل گاز گلستان بیان داشت: سه مورد توسعه ظرفیت ایستگاه و سه ساختمان پست امدادی در سطح استان با اعتباری بالغ بر 43.6 میلیارد ریال از دیگر طرحهاست.

سنگدوینی بیان داشت: همچنین در ایام دهه فجر عملیات گازرسانی به 41 روستا با جمعیتی حدود 17 هزار و 528 نفر آغاز شد.

وی اعتبار اجرای این طرح را 62 میلیارد ریال اعلام کرد.

مدیرعامل گاز گلستان عنوان کرد: پایان عملیات اجرایی هفت جایگاه سی ان جی در شهرستان مینودشت، آزادشهر، کردکوی، علی آباد، جلین، دلند و فاضل آباد از دیگر طرح هاست.