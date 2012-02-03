زمان آغاز لیگ برتر دوازدهم فوتبال ایران مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ برتر از آغاز فصل جدید این رقابتها از اول مردادماه سال آینده خبر داد و گفت: تمام تلاش ما این است که بتوانیم طوری برنامه ریزی کنیم که صدمه ای به برنامه های تیم ملی وارد نشود. به همین خاطر از مدیران و مربیان خواستیم که ما را در برنامه ریزی لیگ کمک کنند اما تنها کارلوس کی روش پیشنهاداتی را مطرح کرد.

وی تاکید کرد: تمام هدف فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برتر این است که تیم ملی فوتبال ایران نتیجه بگیرد چرا که همه به نتایج تیم ملی نگاه می کنند. با این حال قصد داریم رقابتهای فصل آینده لیگ برتر را از روز اول مرداد ماه آغاز کنیم.