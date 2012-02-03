به گزارش خبرنگار مهر، رهبر انقلاب در بخش دیگری از خطبه اول نماز جمعه این هفته تهران، با اشاره به تحولات منطقه و بیداری اسلامی تصریح کردند: در فاصله بین دو دهه فجر از سال گذشته تاکنون 4 طاغوت به زیر کشیده شدند.

ایشان نتایج انتخابات در تونس و مصر را نشاندهنده شکست آمریکایی ها و غربیها و دسته های تبلیغاتی آنها در اسلام هراسی عنوان و تصریح کردند: مردم کشورهای منطقه طرفدار اسلام هستند.

رهبر معظم انقلاب یکی دیگر از آثار تحولات اخیر منطقه را ضعف روز افزون رژیم صهیونیستی عنوان و تأکید کردند: در پی بیداری اسلامی مردم منطقه این رژیم دچار انزوا شده است. ایشان یکی از برکات این تحول را امیدوار شدن جوانان فلسطینی عنوان کردند.

رهبر معظم انقلاب با بیان اینکه ملت بحرین از همه مظلوم ترند، تصریح کردند: ملت بحرین درخواست به حقی دارند اما در بایکوت خبری و رسانه ای، رسانه های دنیا هستند.

ایشان با اشاره به ادعای حکام بحرین مبنی بر دخالت در مسائل داخلی این کشور با تکذیب این ادعا تأکید کردند: ما جایی که دخالت کنیم صریح می گوییم، در قضیه فلسطین دخالت کردیم که نتیجه اش پیروزی جنگ 33 روزه و 22 روزه بود؛ دخالت کردیم و صریح گفتیم بعد از این هم هر جا هر ملتی با رژیم صهیونیستی مبارزه کند ما پشت سرش هستیم و هیچ ابایی از این موضوع نداریم.

رهبر انقلاب تأکید کردند: اگر در بحرین دخالت می کردیم قطعا اوضاع طور دیگری می شد.

ایشان با اشاره به ضعف سیاسی و اقتصادی روز افزون آمریکا و شکست های پیاپی این کشور در عراق و فلسطین تأکید کردند: آمریکایی ها بدون هیچ دستاوردی از عراق خارج شدند.

رهبر انقلاب با اشاره به قضایای داخلی آمریکا تأکید کردند: این کشور از لحاظ داخلی هم دچار ضعف شده و ملت آمریکا بیش از 4 ماه است که در اعتراض به سیاست ها و وضعیت اقتصادی کشور در خیابان ها هستند.

ایشان با اشاره به تحریم های کشورهای غربی علیه ملت ایران تصریح کردند: تأکید ویژه دشمنان ایران در تحریم ها نشان دهنده ضعف آنهاست و در درجه بعدی این تحریم ها به این دلیل که باعث توجه به استعدادهای داخلی می شود به نفع ملت ایران است.