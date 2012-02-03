به گزارش خبرنگار مهر، ایمون زاید که در دیدار برابر استقلال هر سه گل پرسپولیس را به ثمر رساند و تیمش را برنده دربی کرد ضمن بیان این مطلب افزود: زمانی که دنیزلی به من گفت باید به زمین بروم تصور می کردم که بتوانم در نتیجه بازی تاثیرگذار باشم و بازی را مساوی کنم اما اصلا تصور نمی کردم بتوانم سه گل بزنم و بازی را ببریم.

وی ادامه داد: ما پیروزی بزرگی را کسب کردیم و خوشحالم که من توانستم در این پیروزی سهمیم باشم و سه گل بزنم. ما تمرینات خوبی را زیر نظر دنیزلی پشت سرگذاشتیم و در همه تمرینات او تیم را به جلو هدایت می کند تا بازی تهاجمی را ارائه کند.

زاید ادامه داد: بازی نکردن من به این دلیل نیست که دنیزلی اعتقادی به من ندارد. امیدوارم با تمرینات بیشتر بتوانم نظر سرمربی را جلب کنم. هر چند که در این بازی با زدن سه گل پاسخ اعتماد دنیزلی را دادم و امیدوارم در دیدارهای آینده هم شانس بازی کردن پیدا کنم.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس در هفته بیست و چهارم یازدهمن دوره رقابتهای لیگ برتر در شرایطی با پیروزی 3 بر 2 پرسپولیس به پایان رسید که ایمون زاید در 10 دقیقه پایانی این دیدار هر سه گل پرسپولیس را به ثمر رساند.