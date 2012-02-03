به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد فردوسی با همکاری دانشگاه پیام نور مرکز مشهد و نهادهای کارگزار فرهنگی استان خراسان رضوی نشست "هم‌اندیشی ثبت جهانی توس در یونسکو و بازسازی زادگاه و آرامگاه حکیم توس" را برگزار می‌کند.

هم‌زمان با نشست هم‌اندیشی یادشده آیین "نکوداشت همگامان رسانه‌ هزاره‌ شاهنامه در خراسان ‌رضوی" توسط بنیاد فردوسی برپا می‌شود.

نشست "هم‌اندیشی ثبت جهانی توس در یونسکو" ساعت 10 صبح در تالار گردهمایی دانشگاه پیام نور مرکز مشهد واقع در مشهد، بلوار معلم، خیابان معلم 71، چهارراه ستاری، ساختمان شماره‌ 1 دانشگاه برگزار می‌شود.