اعلام ویژه برنامه های شمال شرق تهران در سی و سومین بهار انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس مهدی کریمی افزود: همزمان با آغاز دهه مبارک فجر برنامه ریزیهای گسترده ای برای هرچه باشکوهتر برگزار کردن مراسم این ایام الله فرخنده در نظر گرفته شده است که برگزاری مسابقات قرآن کریم و مسابقات فوتبال گل کوچک برادران و تنیس روی میز خواهران از جمله این برنامه است.

وی با اشاره به ارج نهادن به مقام والای شهدان 8 سال دفاع مقدس و یادآوری دلاور مردیهای آنان در طول این مدت گفت: غبار روبی از قبور شهدای والامقام امام زاده پنج تن لویزان و دیدار با خانواده های معظم شهدا و ایثارگران از جمله اقداماتی است که در دهه مبارک فجر انجام خواهد شد.

کریمی افزود: همچنین به همین مناسبت نمایشگاه بیداری اسلامی در محوطه ساختمان مرکزی منطقه برپا شده است و عموم شهروندان می توانند از این نمایشگاه بازدید کنند.

فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهرداری منطقه 4 گفت: برگزاری محفل انس با قرآن کریم و مسابقات قرآنی برای خواهران و برادران با حضور قاریان بین المللی قرآن کریم ، نورانی بخش این ایام فرخنده خواهد بود.

وی با اشاره به برنامه های برگزار شده در نخستین روز از دهه مبارک فجر افزود: شرکت در مراسم تجدید میثاق با آرمانهای مقدس حضرت امام خمینی(ره) در مرقد مطهر و شرکت در نماز پرشکوه جمعه از جمله اقدامات انجام شده در روزهای آغازین دهه مبارک فجر بود.

کریمی با اشاره به برگزاری چهارمین نشست سیاسی بسیجیان در این ایام فرخنده گفت: در روز یکشنبه 15 بهمن مصادف با پنجمین روز از دهه مبارک فجر، چهارمین نشست سیاسی بسیجیان منطقه در سالن آمفی تئاتر منطقه برگزار خواهد شد.

وی افزود: برگزاری فینال مسابقات فوتبال گل کوچک دهه فجر نشست صمیمی اعضای شورای پایگاه با شهردار منطقه 4، برگزاری جشن باشکوه انقلاب و شرکت در مراسم راهپیمایی 22 بهمن از دیگر اقدامات پیش بینی شده در سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است.