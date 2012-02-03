حمله برنامه ریزی شده مخالفان سوری به خطوط انتقال انرژی

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از اعضای گردان نظامی "خالد بن ولید" از باندهای مسلح مخالف در شهر حمص سوریه در گفتگو با روزنامه دیلی تلگراف در پاسخ به سوالی درباره اینکه به چه دلیل شورشیان سوری خطوط انتقال انرژی را هدف قرار می دهند اظهار داشت: این تاکتیک برای محروم کردن کشور از آب و برق نیست.

وی با فرافکنی در این باره ادعا کرد: حمله به خطوط انتقال انرژی برای انتقام از حملات حزب الله لبنان به ما صورت می گیرد.

این عضو باندهای مسلح سوری تاکید کرد: هدف ارتش آزادیبخش سوریه وارد کردن ضربات قوی و دردناک به نظام دمشق است.

خاطرنشان می شود مخالفان مسلح سوری در ماههای اخیر به حملات خود شدت بخشیده اند و علاوه بر چندین انفجار در دمشق، زائران خارجی را نیز به گروگان می گیرند.