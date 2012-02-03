قاسمی برای اوپک نامه نوشت/ اعضای اوپک رفتار منطقی داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با طرح خصمانه اتحادیه اروپا برای تحریم خرید نفت از ایران و تلاش چند کشور عربی برای جایگزین کردن نفت خود به جای ایران در پالایشگاه‌های اروپایی، رستم قاسمی وزیر نفت ایران نامه ای برای رئیس اوپک نوشته است.

بر اساس وزیر نفت ایران در این نامه به عبدالکریم اللعیبی وزیر نفت عراق و رئیس کنفرانس اوپک تاکید کرده است: " سیاست‌های برخی از کشورهای عضو اوپک باید منطقی باشد."

در این نامه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران همچنین خاطر نشان کرده است: " منفعت همه کشورهای منطقه در گرو مشارکت و همکاری‌های بین دو طرف است."

وزیر نفت ایران و عراق یک بهمن ماه سالجاری پشت دربهای بسته درباره برخی از مسائل روز همچون نوسان‌های قیمت جهانی نفت، عدم پایبندی برخی از اعضای اوپک به نظام سهمیه بندی و ضرورت حفظ و صیانت بیشتر تمامی کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس از تنگه هرمز در تهران گفتگو کردند.

این در حالی است که برخی از کشورهای عربی عضو اوپک همچون عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی و کویت در چند هفته گذشته با هماهنگی برخی از کشورهای غربی همچون آمریکا، سیاستهایی را برای جایگزین کردن نفت خام ایران در پالایشگاه‌های اروپایی، ژاپن، کره جنوبی، سریلانکا و هندوستان آغاز کرده اند.

در همین حال احمد قلعه بانی مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران اخیرا خطاب به شرکتهای نفتی اروپایی تهدید کرده است: اگر این شرکتهای نفتی قراردادهای بلند مدت فروش نفت خام را برای مدت سه سال تمدید نکنند، شرکت ملی نفت ایران فروش نفت به این شرکتها را متوقف خواهد کرد.

این در حالی است که سیدعماد حسینی هفته گذشته از تهیه طرح توقف فروش نفت ایران به اروپا از سوی نمایندگان مجلس خبر داده و به مهر گفته بود: در صورت تصویب این طرح، دولت مکلف به توقف فروش نفت به اروپا پیش از آغاز تحریم نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا می‌شود.



نماینده مردم قروه در خانه ملت با تاکید بر اینکه این طرح با قید فوریت در صحن علنی مجلس بررسی می شود، اظهار داشت: ایران راهکارهای مقابله با تصمیات خصمانه برخی از کشورهای غربی را اجرایی می کند.



به گزارش مهر، اعضای اتحادیه اروپا دیروز در اقدامی خصمانه برای تحریم نفت ایران به توافق رسیدند و مقرر کردند تا ابتدای ژوئیه 2012 میلادی ( تیرماه 91) کشورهای عضو این اتحادیه واردات نفت خام از ایران را متوقف کنند.



این توافق آخرین قدم پیش از تصویب نهایی تحریم های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران در نشست رسمی وزیران خارجه این اتحادیه است که طی امروز در بروکسل برگزار خواهد شد.



بر این اساس، زمانی که تحریم نفت ایران نهایی می شود و احتمالا در هفته جاری، دولتهای اروپایی از امضای قراردادهای نفتی جدید با ایران خودداری خواهند کرد.



البته قراردادهای کنونی این کشورها با ایران به قوت خود باقی می ماند. بسیاری از شرکتهای اروپایی با پیش بینی این تحریم‌ها در ابتدای سال 2012 میلادی به سرعت قراردادهای خرید نفت خود از ایران برای سال 2-12 میلادی را تمدید کرده اند.