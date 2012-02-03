جهان اسلام نیازمند وحدت است/ انتخابات بدون رقابت معنی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران گرگانی افزود: اگر امت اسلامی عزت، استقلال و پیشرفت را می خواهد باید وحدت امت اسلامی را را رعایت کند.

وی عنوان کرد: غرب در دوران حکومتش بر مسلمین دو تصور غلط را بین مسلمانان رواج داد وآن اینکه مسلمانان نمی توانند با هم زندگی کنند و دیگر آنکه غرب شکست ناپذیر است.

آیت الله نورمفیدی اظهار داشت: متاسفانه مدتهای طولانی بر مسلمانان حکومت کردند و امروز خوشبختانه طلیعه بازگشت امت اسلامی به آن شکوه به وجود آمده است.

وی افزود: امروز نه تنها امت اسلامی بلکه بشریت در یک پیچ تاریخی قرار گرفته است که باید از آن عبور کنند.

امام جمعه گرگان یادآورشد: مهمترین مسئله ای که باید مسلمانان به آن توجه کنند، درک موقعیتی است که در آن قرار گرفته اند که این امر از توطئه های دشمنان در گذشته پیچیده تر خواهد بود.

وی با گرامیداشت دهه فجر گفت: یکی از آثار و برکات انقلاب این بود که موجب شد اسلام و دین از حاشیه به متن زندگی مردم بازگشت و دیانت یک جایگاه اساسی پیدا کرد و انقلاب اسلامی ایران باعث احیای تفکر دینی شد.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری افزود: در گذشته صد درصد وابسته بودیم و اکنون صد درصد مستقل، عزتمند و سربلند هستیم.

وی به مسائل کشورهای منطقه اشاره و اضافه کرد: مسائل سوریه عجیب است و انسان تعجب می کند که کشورهای عربی به عنوان عامل اجرای تصمیم غرب بنشینند و علیه یک کشور عربی تصمیم بگیرند که خط مقدم علیه رژیم اشغالگر اسراییل است.

امام جمعه گرگان با اشاره به انتخابات آتی مجلس گفت: باید انتخاباتی پرشور و آزاد داشته باشیم و انتخابات بدون رقابت نمی شود.

وی گفت: رقابت فقط بین یک سلیقه نمی تواند انتخابات را پرشکوه کند بلکه باید بین سلایق مختلف که در چارچوب نظام حرکت می می کنند، باشد.

آیت الله نورمفیدی افزود: اگر همه افرادی که وارد انتخابات می شوند از یک سلیقه باشند رقابیت بین اشخاص است و باید رقابت بین سلیقه ها باشد.