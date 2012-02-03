بیداری اسلامی از دستاوردهای دهه فجر است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حبیب الله مهمان نواز در خطبه های نماز جمعه امروز بجنورد که در مصلی امام خمینی(ره) این شهر با حضور گسترده نمازگزاران برگزار شد گفت: لیالی فجر گویای مسائل مهم انقلاب اسلامی است و باید خاطرات شیرین و بیادماندنی آن برای مردم به ویژه نسل جوان کشورمان بیان شود.

وی ایام دهه فجررا پایان سیطره نظام استکباری بر کشورمان خواند و گفت: به برکت وجود امام (ره) و حضور میلیونی مردم در راهپیمایی های سال 57 و ایثارگری جوانان غیور کشورمان و خون مطهر شهدای عزیز، خورشید فتح و پیروزی بر ایران تابید و نظام دیکتاتوری را به نظام ارزشهای اسلامی و الهی تبدیل کرد.

آیت الله مهمان نواز، دهه فجررا فرصت بسیار مناسبی برای تبیین دستاوردها و خدمات بزرگ علمی، هسته ای، فضایی و پزشکی دانشمندان ایران در داخل و خارج از کشور عنوان کرد و گفت: این دستاوردها باید به بهترین شکل ممکن برای جوانان و نسل های آینده تبیین شود.

خطیب نماز جمعه بجنورد با تاکید بر اینکه همه باید قدردان نظام وانقلاب باشیم افزود: امام (ره ) همواره از صدور انقلاب به جهان سخن می گفتند و ما امروز در سی وسومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی شاهدیم که انقلاب اسلامی ما چگونه در دلهای مسلمانان جهان رسوخ پیدا کرده و بیداری اسلامی کشورهای منطقه را فرا گرفته و این به معنای تحقق آرمان امام ( ره) و صدور انقلاب است.

وی با بیان اینکه هیچیک از انبیاء و اولیاء الهی به تمامی اهدافشان نرسیدند، گفت: اکنون زمان آن رسیده که تلاش کنیم تا اهداف انبیاء واولیاء الهی تحقق پیدا کند.

امام جمعه بجنورد، با اشاره به روز 19 بهمن روز بیعت هما فران با امام راحل گفت: در آن روز تاریخی همافران نیروی هوایی با حضور در محضر امام راحل ضمن اعلام همبستگی با مردم و انقلاب اسلامی با ایشان بیعت کردند.

آیت الله مهمان نواز ضمن تبریک ایام میلاد فرخنده و با سعادت پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) و هفته وحدت و تقارن آن با ایام الله دهه مبارک فجر و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، گفت: وحدت بین شیعه و سنی، وحدتی سیاسی است و این وحدت برای این است که اگر اگر روزی اسلام و قرآن در معرض خطر قرارگرفت، همه مسلمین در صف واحدی قرار بگیرند و از حریم اسلام و مسلمین دفاع کنند.

وی گفت: حضرت امام ( ره ) درس وحدت را بر اساس آموزه های دینی و الهی به مسلمین دادند و با اعلام هفته وحدت، فرصت بسیار ارزشمندی را برای جهان اسلام فراهم کردند که امروز بیداری اسلامی در کشور های منطقه نشانه ای از وحدت امت اسلامی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به نزدیک شدن ایام انتخابات، خواستار رعایت تقوای الهی از سوی نامزدهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شد و گفت: نامزدهای انتخابات باید از تخریب دیگران و دادن وعده های غیرممکن خودداری کنند و تنها به ارائه برنامه های خود به مردم بپردازند.

وی اظهار امیدواری کرد که در 12 اسفندماه سال جاری شاهد حضور حداکثری مردم در انتخابات باشیم.

خطیب نماز جمعه بجنورد با اشاره آیات و روایات ویژگیهای مومن را امانتداری، راستگویی، پرهیزگاری برشمرد و تصریح کرد: مومن هیچگاه دروغ نمی گوید و در امانت کسی خیابت نمی کند.

وی رعایت تقوی الهی را از نظر اسلام بسیار مهم و انسان سازدانست و گفت: با رعایت تقوا انسان به سعادت و خوشبختی ابدی دست خواهد یافت.