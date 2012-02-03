محققان روسی در قطب جنوب گم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، "جان پریسکو" استاد اکولوژی دانشگاه مونتانا می گوید که طی پنج روز گذشته هیچ خبری از این دانشمندان به دست نیامده است. این تیم روسی از موسسه تحقیقات قطب و قطب جنوب یا AARI برای دسترسی پیدا کردن به دریاچه قدیمی و دورافتاده "وستوک"، حجمی عظیم و تاریک از آب که در عمق چهار کیلومتری از صفحه یخی قرار گرفته و برای بیش از 200 میلیون سال تحت تاثیر هوا قرار نگرفته است، هفته ها بود که مشغول حفاری بودند.

به گفته پریسکو هیچ راهی برای برقراری ارتباط دوباره با این تیم وجود ندارد و این درحالی است که با پایان تابستان قطبی و آغاز زمستان، موجی از آب و هوای سرد در این منطقه آغاز شده است. در این شرایط درجه حرارت در حال کاسته شدن به کمتر از منفی 40 درجه سلسیوس است و از این رو این تیم تنها یک هفته فرصت دارند منطقه را ترک کنند. این رویداد در بدترین شرایط ممکن رخ دهد، زیرا دانشمندان روسی تنها 12 متر تا رسیدن به دریاچه فاصله داشتند.

با آغاز زمستان قطبی، درجه حرارت منطقه به منفی 89.4 نیز خواهد رسید. در صورتی محققان به نمونه آب دسترسی پیدا کرده باشند، نمونه را به میان حفره ایجاد شده بالا آورده و می گذارند تا منجمد شود، سپس سال بعد برای مطالعه بر روی آنچه یافته اند، به این منطقه بازخواهند گشت.

پروژه دریاچه وستوک سالها است که در حال بررسی و اجرا است و از سال 1998 آغاز شده است، محققان در همان ابتدا توانستند خود را به عمق سه هزار و 600 متری برسانند اما به دلیل نگرانی از آلوده شدن آبی که برای میلیونها سال دست نخورده باقی مانده، دست از کار کشیدند.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، در روند حفاری برای جلوگیری از منجمد شدن مسیر و حرکت کردن تکه های یخ، محققان از ماده ای به نام کروسن استفاده می کنند که در صورت کم دقتی می تواند وارد آبهای دست نخورده دریاچه شود. اما اکنون محققان با استفاده از حسگری هوشمند زمان نزدیک شدن به آب آزاد را مشخص کرده و از ورود این ماده به نمونه آب باستانی جلوگیری کنند.