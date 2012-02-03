خشم ایتالیایی ها از اظهارات غیرمسئولانه نخست وزیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سخنان غیرمسئولانه نخست وزیر ایتالیا که با هدف بهبود وضعیت اقتصادی این کشور جانشین "سیلویو برلوسکنی" شده خشم جوانان این کشور را برانگیخت.

مونتی در یک برنامه تلویزیونی بدون توجه به فشار وارد آمده به مردم در بحران مالی و اقتصادی اخیر ایتالیا در مورد بیکاری گفت: جوانان نباید به داشتن یک شغل برای مدتی طولانی عادت کنند.

به ادعای نخست وزیر ایتالیا داشتن یک شغل برای تمام عمر "کسل کننده" است. این در حالی است که طبق آخرین آمار میزان بیکاری در ایتالیا به 8.9 درصد رسیده و تقریبا یک سوم جوانان بین 15 تا 24 ساله این کشور بیکار هستند.

در پی این اظهارات موجی از واکنشهای منفی مردم در شبکه های اجتماعی اینترنت به راه افتاده است. بسیاری از جوانان با نوشتن پیامهایی انتقادی در صفحه فیس بوک مونتی از وی خواسته اند به خاطر چنین اظهاراتی غذرخواهی کند.