به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله ابراهیم امینی در خطبههای این هفته نماز جمعه قم، شرکت در راهپیمایی روز 22 بهمن را بسیار مهم دانست و اظهار داشت: دشمنان میخواهند از طریق تبلغیات گسترده، مردم را نسبت به حضور در این راهپیمایی دلسرد کنند اما مردم باید به انتظارات اسلام، پیامبر(ص)، امام (ره)و شهیدان فکر کنند که از آنها چه چیزی میخواهند.
وی تاکید کرد: باید به طور گسترده و همگانی در این راهپیمایی شرکت کنیم و به کوری چشم دشمنان و به خاطر خون بهای شهدای ما حضور چشمگیری داشته باشیم.
به نامزدهای اصلح رای دهید
عضو جامعه مدرسین حوزه با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: شرکت در انتخابات یک وظیفه ملی و اسلامی برای ماست زیرا سرنوشت زندگی ما به وسیله انتخابات تعیین میشود و امیدوارم در این دوره از انتخابات به طور گسترده شرکت کنید.
وی با بیان اینکه دشمنان انتظار دارند حضور مردم در انتخابات کمرنگ باشد، اظهار داشت: به مردم توصیه میکنم که به افرادی که از نظر علمی، تقوا و رعایت مسائل اسلامی و آگاهی به وضع جهان صالحتر هستند رای دهند.
وی خطاب به مردم ادامه داد: هر رأی شما در انتخاب یک نماینده اصلح تاثیرگذار است بنابراین حیف است که رای سفید در صندوق بریزید.
آیتالله امینی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی بسیار مهم است و ما به انسانهای اصلح برای رفتن به این مجلس نیاز داریم.
به کسانی که دیگران را تخریب میکنند رأی نمیدهم
وی در توصیهای به کاندیداهای انتخابات گفت: سعی کنید به مردم وعدههایی که قدرت انجام آن را ندارید ندهید.
امام جمعه قم افزود: متاسفانه نامزدهای انتخابات برای اینکه رای مردم را به دست آورند به مردم وعده میدهند و بعد در عمل به وعده ناتوان میمانند و مردم را بدبین میکنند.
وی با اشاره به الزامات تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس گفت: نامزدهای انتخابات سعی کنند در تبلیغات از خوبیهای خودشان بگویند.
آیت الله امینی غیبت و تخریب دیگران را گناه بزرگی دانست و گفت: من در رای دادن دقت میکنم که به کسانی که چهره دیگران را تخریب میکنند رای ندهم.
وی بر رعایت اسراف و تبذیر در تبلیغات تاکید کرد و یادآور شد: در سالهای گذشته عکسهای زیادی از کاندیداها بر در و دیوار نصب میشد. مردم به این گونه افراد اعتماد نمیکنند و فکر میکنند در بیت المال هم اینگونه رفتار میکنند.
توهین به مقدسات حرام است
عضو جامعه مدرسین حوزه با اشاره به نزدیک بودن میلاد پربرکت پیامبر گرامی اسلامی(ص) اظهار داشت: نامگذاری هفته وحدت به این خاطر است که دشمنان اسلام با تمام قدرت سعی میکنند بین مسلمانان تفرقه ایجاد کنند و گاهی به عنوان سنت شیعه در بین مردم به عنوان سیاستهای مختلف ایجاد میکنند تا قدرت مردم را تضعیف کنند.
وی تاکید کرد: ما باید این موقعیت حساس را توجه داشته باشیم و وحدت را حفظ کنیم. وحدت در این زمان برای همه مسلمانان جهان و کشور ما ضرورت دارد.
آیت الله امینی گفت: معنای وحدت این نیست که اهل سنت دست از عقیده خودشان بردارند و شیعه شوند و یا برعکس. منظور از وحدت این است که مشترکات را ببینیم و اختلافات را نادیده بگیریم.
امام جمعه قم قبله مشترک، قرآن، نماز و پیامبر را از مشترکات مسلمانان برشمرد و تاکید کرد: اختلافات جزئی را باید نادیده گرفت و وحدت را حفظ کنیم.
وی گفت: باید کاملا توجه داشته باشیم که وضع جهان چگونه است و دشمنان اسلام چه توطئههایی را برای جلوگیری از گسترش اسلام در نظر دارند.
وی دشمن مشترک مسلمانان را آمریکا و کشورهای غربی دانست و افزود: مسلمانان باید توجه داشته باشند که به مقدسات یکدیگر توهین نکنند که این مسئله خیانت و حرام است.
امام جمعه قم اظهار داشت: اگر حرمت مقدسات را رعایت کنیم اختلافات کمتر میشود.
دهه فجر ایام الله است
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم رعایت تقوای الهی تاکید کرد و اظهار داشت: تقوا لازمه ایمان واقعی و از علائم ایمان واقعی است و همه ما باید توجه داشته باشیم که در این دنیا با اعمال خوب و بد خودمان دنیای بعد از مرگ را تامین میکنیم.
آیتالله امینی با اشاره به فرارسیدن دهه فجر گفت: دهه فجر یکی از ایام الله است. ایام الله یعنی روزهایی که خداوند متعال لطف و عنایت خاصی نسبت به بندگان خودش دارد.
وی گفت: این دهه برای خود مردم ایران و مسلمانان و مستضعفان جهان مبارک بوده که بیداری اسلامی از آن نشات گرفته و به دنبال آن کشورهای غیر اسلامی هم حرکتهای ضداستعاری را آغاز کردند و امیدواریم این حرکتها ادامه پیدا کند تا مقدمه ظهور امام زمان(عج) فراهم شود.
امام جمعه قم تاکید کرد: در دهه فجر دو حادثه مهم در ایران وقوع یافت که در جهان سابقه نداشته است، یکی سقوط رژیم طاغوتی و دیگری پایه گذاری حکومت اسلامی شبیه حکومت پیامبر اسلام در صدر اسلام بعد از قرنها مهجوریت بود.
وی با اشاره به شرایط خفقان دوران قبل از انقلاب اسلامی اظهار داشت: با وجود حمایت همه مستکبران از رژیم شاهنشاهی، مردم بیاسلحه ایران که هیچ سلاحی جز توکل به خدا و تکبیر نداشتند بر این رژیم غلبه کردند.
آیتالله امینی تاکید کرد: ما در تاریخ سراغ نداریم که در مدت کوتاهی رژیم طاغوتی که حامیان آن همه مستکبران هستند سقوط کند.
عوامل پیروزی انقلاب
وی با بیان اینکه این دو حادثه مهم از معجزات تاریخ است، به عوامل پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: سه عامل اصلی در پیروزی انقلاب اسلامی نقش داشته است که در راس اینها الطاف خداوند بود و اگر لطف خدا نبود این انقلاب به پیروزی نمیرسید.
عضو جامعه مدرسین، دومین عامل پیروزی انقلاب را رهبریهای قاطعانه امام راحل به عنوان یک مرجع تقلید واجب الاطاعه عنوان کرد و گفت: مردم اطاعت رهبری را از جان و دل پذیرفته بودند و حتی حاضر بودند خودشان و فرزندانشان را فدا کنند.
وی ادامه داد: سومین عامل پیروزی انقلاب اسلامی آمادگی مردم بود و مردم آماده بودند که سخنان امام (ره)را بشنوند. مردم از رفتار رژیم سابق به ستوه آمده بودند.
آیتالله امینی گفت: در آن زمان رژیم ساواک خفقانی ایجاد کرده بود که هیچکسی حق اعتراض را نداشت و مردم در داخل خانههای خودشان امنیت نداشتند، اموال بیت المال به فروش میرفت و منابع آن برای یک عده معدودی از اطرافیان شاه خرج میشد.
قدر انقلاب را بدانیم
وی با تشریح بیشتر مشکلات مردم در آن دوران افزود: در آن زمان فساد دستگاه قضایی به اوج خود رسیده بود و کسی به حرف مردم توجهی نمیکرد و حیف میل اموال و بیتوجهی به مردم باعث شده بود که مردم از این وضعیت به ستوه آمده بودند. در چنین وضعی امام (ره)در این ایام وارد ایران شده بود و به مردم فرمود که تنها راه برطرف شدن مشکلات این است که رژیم شاه ساقط شود و به جای آن رژیم اسلامی روی کار آید.
امام جمعه قم تاکید کرد: امام به مردم فرمود که اگر یک رژیم واقعا اسلامی ایجاد شود مشکلات مردم برطرف میشود، دستگاه قضایی اصلاح میشود و ساواک طاغوتی وجود نخواهد داشت. امام بارها فرمودند که پیاده شدن احکام اسلامی این جور نیست که در یک مدت زمان کوتاهی صورت گیرد.
آیت الله امینی تصریح کرد: امام(ره) با چنین وعدهای مردم را به صحنه آورد و مردم این همه شهید دادند تا اسلام احیا شود و ما باید قدر این نعمتی که امام به برکت خون شهدا به ما دادند را بدانیم.
آیتالله امینی تاکید کرد:
کاندیداها وعدههای عمل نشدنی ندهند/ لزوم شرکت در راهپیمایی 22 بهمن
قم - خبرگزاری مهر: امام جمعه قم با تاکید بر لزوم حضور گسترده قشرهای مختلف مردم در راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات مجلس، به نامزدهای انتخابات توصیه کرد که از بیان وعده هایی که قدرت انجام آن را ندارند پرهیز کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله ابراهیم امینی در خطبههای این هفته نماز جمعه قم، شرکت در راهپیمایی روز 22 بهمن را بسیار مهم دانست و اظهار داشت: دشمنان میخواهند از طریق تبلغیات گسترده، مردم را نسبت به حضور در این راهپیمایی دلسرد کنند اما مردم باید به انتظارات اسلام، پیامبر(ص)، امام (ره)و شهیدان فکر کنند که از آنها چه چیزی میخواهند.
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