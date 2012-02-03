رتبه برتر امور حقوقی سازمان تبلیغات اسلامی/ دوره آموزشی خادمان مساجد در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به اعلام معاون اداری و مالی مرکز با رعایت شاخص ها و معیارهای مورد انتظار ابلاغی از سازمان مرکزی و امتیاز های مربوط به هر شاخص، طبق ارزیابی صورت گرفته اداره کل تبلیغات اسلامی کرمانشاه در حوزه امور حقوقی عنوان برتر کشور را در بین ادارات کل سازمان تبلیغات اسلامی کسب کرد.

"هوشنگ امامی" کارشناس حقوقی اداره کل تبلیغات اسلامی کرمانشاه، ازجمله شاخص‌های این انتخاب را ساماندهی به تمام دعاوی حقوقی این سازمان در محاکم قضایی و پیگیری مستمر مطالبات این سازمان عنوان کرد.

اداره کل تبلیغات اسلامی کرمانشاه در چهار سال اخیر همواره یکی از استانهای برتر کشور از نظر امور حقوقی بوده است.

برگزاری اولین دوره آموزشی خادمان مساجد

کارشناس امور مساجد اداره کل تبلیغات اسلامی کرمانشاه از برگزاری اولین دوره آموزشی خادمین مساجد کرمانشاه خبر داد.

مهدی پورداراب، کارشناس امور مساجد سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه گفت: مباحث این دوره آموزشی شامل بهداشت محیط، آسیبهای اجتماعی، روابط عمومی و اخلاق اسلامی و احکام بود که در هر مبحث از اساتید حوزه و دانشگاه استفاده شد.

در این مراسم به شرکت کنندگان بسته های فرهنگی اهدا شد.