سهیل سمّی مترجم آثار ادبی در گفتگو با خبرنگار مهر، از ترجمه یک رمان طنز اجتماعی از این نویسنده آمریکایی خبر داد و گفت: «یه اتفاقی افتاده» عنوان این رمان است و همانند نامش، لحنی محاوره‌ای و طنز دارد.

به گفته وی رمان اخیر اثری تراژیک - کمیک درباره نظام اجتماعی و خانوادگی حاکم بر مردم طبقه متوسط آمریکاست که با زبانی کنایه‌دار به بیان مسائل درون این نظام می‌پردازد.

این مترجم اضافه کرد: جوزف هلر از طنزنویسان معروف آمریکایی در در اواسط قرن بیستم بود که البته تنها 2 کتاب و یک نمایشنامه از خود به جای گذاشت. کتاب دیگر او «ماده 22» نام دارد که آن هم یک اثر طنز است، اما هیچ یک از این آثار به زبان فارسی منتشر نشده‌اند.

سمّی گفت: ترجمه رمان «یه اتفاقی افتاده» که نسخه انگلیسی آن 500 صفحه است، به نیمه رسیده و بعد از برگرداندن آن به زبان فارسی و بازخوانی نهایی، کتاب را که احتمالاً به بیش از 600 صفحه بالغ خواهد شد، برای چاپ تحویل نشر ققنوس خواهم داد.

وی همچنین از تحویل دو کتاب ترجمه‌ای دیگر خود از دو نویسنده انگلیسی به دو ناشر متفاوت خبر داد و گفت: ترجمه داستان «کاکاسیاه کشتی نارسیوس» نوشته جوزف کنراد نویسنده لهستانی‌الاصل انگلیسی را برای اخذ مجوز تحویل نشر ققنوس داده‌ام.

این مترجم ادامه داد: کتاب «سقوط آزاد» ویلیام گلدینگ نویسنده انگلیسی را هم برای چاپ تحویل انتشارات مروارید داده‌ام. این رمان به مسائل زندگی در عصر مدرن می‌پردازد.