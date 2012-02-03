جهان در آستانه تحولی بزرگ قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالکریم عابدینی در خطبه های ای هفته نماز جمعه قزوین که در مسجدالنبی برگزار شد اظهارداشت: مهمترین عامل پیروزی انقلاب اسلامی رهبری، ایمان و وحدت مردم بود و هنگامی که این عوامل در کنار هم قرار گرفت عامل آسمانی نیز به کمک مردم آمد و امداد الهی آن را محقق کرد.

وی افزود: دهه فجر یادآور روزهای باشکوه و تاریخی انقلابی است که با خون شهدا شکل گرفت و با تلاش انسانهایی که به زندان رفتند، شکنجه شدند و شهید دادند، به ثمر رسید و امروز الگوی دیگران شده است.

امام جمعه موقت قزوین تصریح کرد: در عصر حاضر جهانیان چشم امید به انقلاب و دستاوردهای قیام ملت ما دارند و به رفتار، گفتار و اعمال ما نگاه می کنند و اگر در این زمینه کوتاهی شود نمی توانیم امید را در دیگران زنده کنیم.

وی افزود: آمریکا و اسرائیل امروز از ملت ما عصبانی است و اگر کانونهای زشتی و خباثت این کینه ودشمنی و عصبیت را نداشتند باید شک می کردیم که خوب عمل نکرده ایم.

خطیب جمعه قزوین گفت: وضعیت امروز دول استکباری و کفر مانند ماشین فرسوده ای است که به سرو صدا افتاده و هرلحظه ممکن است متوقف شود و از بین برود و عصبی شدن دول غربی از دست ایران بخاطر این است که ما تونستیم هیبت استکبار را در جهان بشکنیم و آنها را مفتضح کنیم.

امام جمعه موقت قزوین یادآورشد: 99 درصد مردم جهان ما را حامی خود می دانند ولی باید مراقب یک درصدی باشیم که به شدت از ما خشمگین هستند و با داشتن امکانات فراوان می خواهند به ما ضربه بزنند اما به فرموده امام آنقدر عصبی باشند تا بمیرند زیرا ملت به مسیر خود با قدرت ادامه می دهد.

حجت الاسلام عابدینی در ادامه با اشاره به روند انتخاب دولت موقت در زمان انقلاب گفت: آنها که امام را نشناختند می گفتند امام در انتخاب بازرگان برای دولت موقت اشتباه کرد اما امروز با گذشت زمان می توان به درستی به این درایت امام پی برد که با این کار دشمن به اشتباه افتاد.

وی افزود: با دولت موقت افرادی انتخاب شدند که آمریکا انتظارش را داشت لذا آنها باور کردند که دولت موقت از آنهاست و به فکر سرنگونی دولت و نظام و ضربه زدن برنیامدند و فرصتی شد تا ارتش، انقلاب، نظام و مردم پا بگیرند و آماده مرحله بعدی شوند و این سیاست امام راحل موجب شد تا دشمن به اشتباه بیفتد و زمینه تقویت و استحکام نظام فراهم شود.

عابدینی از روز همبستگی همافران نیروی هوایی با امام نیز در دوران انقلاب یاد کرد و افزود: فرزندان کشور با لباس ارتشی و نظامی نزد امام رفتند و موجب تسریع در انقلاب شدند و این حرکت نشان داد ارتش با امام و مردم است و این روز از افتخارات انقلاب بشمار می رود.

وی تبعیت از رهبری را لازمه تقویت نظام دانست و یادآورشد: امروز هم باید شفاف و صریح نشان دهیم که رهبر ما آیت الله خامنه ای است و مردم پشت سر ایشان و تایع ولی فقیه هستند تا به نظام آسیب نرسد.

امام جمعه موقت قزوین بیان کرد: رهبر انقلاب امروز پرچم اهل بیت(ع) و امیرالمومنین را در دست دارند و این واقعیت انکار ناپذیر را همه باید بپذیرند و پشت آن حرکت کنند و نگذارند دشمنان با شیطنت و انحراف اذهان مردم و کلی گویی در خصوص رهبری سوء استفاده کنند.

امام جمعه موقت قزوین تصریح کرد: جهان در آستانه تحول بزرگی است و با وعده الهی دین مداری، ارزشهای الهی در حال تحقق است اما مردم باید تحمل کنند و از حرکت نایستند.

وی گفت: تحول و بیداری اسلامی در منطقه و جهان نوید بخش تحقق وعده الهی است و آینده متعلق به دین و ارزشهای الهی و اعتقادات مذهبی است.

حجت الاسلام عابدینی اظهارداشت: هر قانون، نظام و دولتی که با قانون خدا هماهنگ نباشد و در مسیر خلاف آن حرکت کند محکوم به شکست و نابودی است.

وی در پایان از مردم خواست با توجه به برودت هوا در مصرف گاز صرفه جویی کنند تا از مشکلات احتمالی جلوگیری شود.