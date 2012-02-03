انقلاب اسلامی ایران پیشتاز بیداری اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسین سبحانی در جمع نمازگزاران گنبدی افزود: خدا را شاکریم که انقلاب ما پیشتاز نهضت اسلامی و بیداری در سراسر دنیا نه تنها بین مسلمانان بلکه تمام مردم جهان است.

وی اظهار داشت: در این مقطع تاریخی، انقلاب اسلامی از بزرگترین نعمتهای پرودرگار است و باید به ملت ایثارگر تبریک گفت.

سبحانی با گرامیداشت هفته وحدت گفت: این اتحاد و صمیمیت که در سایه اسلام و قران نصیب ملت شده، پیروزیهای بزرگی به وجود آورده است.

امام جمعه گنبدکاووس گفت: انقلاب اسلامی ایران تاکنون در صحنه های مختلف جهان و عرصه های داخلی و خارجی، اقتصادی، علمی و... به پیروزی رسیده است که باید قدر دانست.

حجت الاسلام راشد یزدی استاد حوزه و دانشگاه نیز در سخنان بین خطبه های نماز جمعه گفت: بر ای شناخت هر چیزی باید به علامت آن توجه کنیم و برای تشخصیص مسلمان دو علامت راستگویی و درستکاری را مدنظر داشته باشیم.

وی افزود: پیامبر گرامی اسلامی فرمود هر انسانی باید چهار خصلت راستگویی، درستکاری، خوش اخلاقی و پاکدامنی داشته باشد.