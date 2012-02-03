70 درصد پارلمان در اختیار اسلامگرایان/ زنان کویتی نماینده ای ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الریاض، مخالفان کویتی با بدست آوردن 34 کرسی از کل 50 کرسی پارلمان پیروزی بزرگی را کسب کردند.

بنابر نتایج رسمی اعلام شده در پارلمان جدید مصر با وجود حضور گسترده جریانهای اسلامگرا، زنان نتوانستند همچون انتخابات سال 2009 به پرالمان راه پیدا کنند.

بر این اساس، جریانهای اسلامگرا با داشتن 34 کرسی پارلمان و به عبارتی 70 درصد از کرسیها به طور کامل بر رای و نظر مجلس احاطه خواهند داشت. مخالفان کویتی در پارلمان قبلی 20 کرسی در اختیار داشتند که باعث می شد آنها نتوانند به طور مشخص در تصمیمات پارلمان دخالت کنند.

بنابر این گزارش، با وجود اینکه پارلمان کویت 15 نماینده غیر منتخب دارد اما هم اکنون اسلامگرایان با داشتن 34 کرسی می توانند از این مانع نیز عبور کنند.

از سوی دیگر در پی اعلام نتایج انتخابات پارلمانی کویتی در برخی از مناطق این کشور جشنهایی از سوی مردم با حضور نمایندگان منتخب برگزار شد.

خاطر نشان می شود انتخابات اخیر پارلمانی در کویت پس از تصمیم "شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح" امیرکویت در انحلال پارلمان این کشور طی ماه دسامبر 2011 برگزار شد. در آن زمان برخی تنشهای سیاسی و اعتراضات مردمی در زمینه اصلاحات و مشکلات اقتصادی امیرکویت را به انحلال پارلمان واداشت.