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۱۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۱۹

صادقی:

آغاز بهره برداری از 1814 کیلومتر بزرگراه در کشور

آغاز بهره برداری از 1814 کیلومتر بزرگراه در کشور

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون وزیر راه و شهرسازی از آغاز بهره برداری از 1814 کیلومتر بزرگراه در کشور طی دهه فجر امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد صادقی پیش از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران در ارومیه گفت: همزمان با گرامیداشت سی وسومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بیش از یک هزار و 814 کیلومتر بزرگراه با اعتبار بیش از11 هزار و 750 میلیارد ریال در مناطق مختلف کشور به بهره برداری می رسد.

وی افزود: درایام الله دهه فجر در آذربایجان غربی نیز 566 کیلومتر راه دسترسی با اعتبار 910 میلیارد ریال شامل 520 کیلومتر راه روستایی ، 30 کیلومتر بزرگراه و 16 راه اصلی افتتاح می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی به همراه معاون عمرانی استاندار از پروژه تکمیل میانگذر دریاچه ارومیه، تقاطع غیر همسطح ابوذر ارومیه ، آزاد راه شهید کلانتری، قطعه پنج راه آهن ارومیه و ایستگاه ارومیه بازدید کرد.

بازدید از پروژه بزرگراه ارومیه - میاندوآب ، تقاطع غیر همسطح سراهی محمدیار و بزرگراه میاندوآب به بوکان از دیگر برنامه سفر معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت توسعه و زیربناهای کشور بود که پس از بررسی وضعیت پیشرفت طرحها، تصمیمات لازم برای تسریع در عملیات اجرایی طرحها گرفته شد.

کد مطلب 1524255

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