آغاز بهره برداری از 1814 کیلومتر بزرگراه در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد صادقی پیش از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران در ارومیه گفت: همزمان با گرامیداشت سی وسومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بیش از یک هزار و 814 کیلومتر بزرگراه با اعتبار بیش از11 هزار و 750 میلیارد ریال در مناطق مختلف کشور به بهره برداری می رسد.

وی افزود: درایام الله دهه فجر در آذربایجان غربی نیز 566 کیلومتر راه دسترسی با اعتبار 910 میلیارد ریال شامل 520 کیلومتر راه روستایی ، 30 کیلومتر بزرگراه و 16 راه اصلی افتتاح می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی به همراه معاون عمرانی استاندار از پروژه تکمیل میانگذر دریاچه ارومیه، تقاطع غیر همسطح ابوذر ارومیه ، آزاد راه شهید کلانتری، قطعه پنج راه آهن ارومیه و ایستگاه ارومیه بازدید کرد.

بازدید از پروژه بزرگراه ارومیه - میاندوآب ، تقاطع غیر همسطح سراهی محمدیار و بزرگراه میاندوآب به بوکان از دیگر برنامه سفر معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت توسعه و زیربناهای کشور بود که پس از بررسی وضعیت پیشرفت طرحها، تصمیمات لازم برای تسریع در عملیات اجرایی طرحها گرفته شد.