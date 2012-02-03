مسئولان کشور تا قبل از انقلاب تابع استعمارگران بودند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مرتضی موسوی در خطبه های نماز جمعه این هفته میامی که در مسجد جامع این شهر برگزارشد، به وقایع مهم ایام الله دهه فجر اشاره کرد و افزود: کسانی که دوران حساس و مهم انقلاب را درک کرده اند می دانند که رخداد و واقعه بزرگی در خاورمیانه و جهان روی داد.

امام جمعه میامی بر ضرورت انتقال پیام این واقعه مهم به نسلهای آینده تاکید کرد و اظهار داشت: 12بهمن تا 22بهمن که به دهه فجر و نور معروف است سابقه تاریخی و مفصلی دارد.

وی گفت: ایران تا قبل از این رخداد مستقل نبود و همیشه مستعمر بود و همه مسئولان از شاه گرفته تا بخشدار های آن، تابع استعمارگران بودند.

دکتر موسوی تصریح کرد: خداوند متعال در هر عصر و زمانی حجتی دارد و در دوران انقلاب اسلامی این حجت در لباس روحانی بزرگ و شایسته ای به نام امام خمینی(ره) درخشید که کاخ ظلم را ویران کرد.

موسوی افزود: شاه ایران یک مستعمر متمدن بود وگام به گام به فرمان آنها جلو می رفت وبا اسلام وانقلاب مخالفت می کرد که می توان از جمله کارهای زشت و ناپسند او می توان تغییر تاریخ هجری ایران، برداشتن تعلیمات دینی از مدارس و قانون کاپیتالسیم دانست.

امام جمعه میامی همچنین به سفر رئیس جمهور به استان سمنان اشاره کرده وگفت: همان طور که استاندار سمنان گفت به احتمال بسیار زیاد رئیس جمهور در هفته آینده به استان سفر می کند و بر همه ماست که استقبال خوبی از ایشان داشته باشیم.

موسوی افزود: مردم شهرستان میامی با حضور گرم و پررنگ خود در مراسم استقبال از رئیس جمهور قدر شناسی خود را از رئیس جمهور اعلام می کنند.

امام جمعه میامی به موضوع انتصاب سرپرست فرماندار میامی نیز در روزهای گذشته اشاره کرده و اظهار داشت و برای وی از خداوند متعال آرزوی موفقیت خواستار شد.

موسوی در پایان به موضوع بارش شدید برف و مسدودی راه حسین آباد کالپوش و در مسیر ماندن چندین وسیله نقلیه و مسافران از جمله مدیر کل راه وترابری استان نیز خبرداد.