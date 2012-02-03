پل 9 دی قم 31 درصد پیشرفت فیزیکی دارد/ احداث پل جمهوری

محمد دلبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقداماتی که در بخش عمرانی در قم انجام شده، بیان کرد: پروژه‌‌های عمرانی متعلق به شهرداری در قم با جدیت در حال انجام است.



وی ادامه داد: پل 9 دی که یکی از پروژه های عمرانی محسوب می‌شود گه در مسیر پرترددی قرار دارد و از تونل غدیر تا بلوار معلم ادامه می‌یابد.



شهردار با بیان اینکه گفت: پیشرفت این پل تا مهرماه هفت درصد بوده است، ادامه داد: پس از مهرماه فاز اول این پروژه در سه شیفت انجام شد اما نارضایتی اهالی موجب شد شیفت سوم حذف و در دو شیفت با تلاش بیشترانجام شود.



وی با اشاره به اینکه 31 درصد از پروژه انجام شده است افزود: گود برداری این طرح انجام شده و در بتن ریزی نیز در یک ماه یک هزار و 800 تن بتن در این تونل ریخته شده که در فصل زمستان کاری مشکل است.



طراحی پل جمهوری



دلبری ادامه داد: یکی دیگر از طرح های عمرانی در حال اجرا، پل جمهوری است که عملیات زیرساخت آن انجام شده است.



وی با اشاره به اینکه تا مهرماه هیچیک ازکارهای این پروژه انجام نشده بود، افزود: اکنون هفت درصد از طراحی این پروژه انجام گرفته و چهار درصد نیز تجهیز و شمع گذاری شده است.



شهردار قم با اشاره به اینکه کلنگزنی این پل در دهه فجر انجام می‌شود افزود: این پل می‌تواند منطقه نیروگاه را به خیابان جمهوری متصل کند.