انقلاب اسلامی ایران به الگویی جهانی تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی ظهر جمعه در خطبه های نماز در مسجد جامع شهر ایلام اظهار داشت: انتخابات به عنوان نماد مردم سالاری در کشور است و مردم هوشیار و با بصیرت در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی افراد اصلح را برای خانه ملت انتخاب کنند.

وی با اشاره به آغاز دهه فجر بیان داشت: دهه فجر فرصتی مناسب برای تبیین و تشریح ابعاد مختلف شکل گیری نهضت انقلاب اسلامی از ابتدا تاکنون بوده است.

امام جمعه ایلام عنوان کرد: باید با اجرای آیین های متنوع و پر محتوا و جلوگیری از برگزاری برنامه های تکراری و بی محتوا در راستای نمایان کردن اهمیت این دهه ارزشمند تلاش کرد.

وی ادامه داد: امروز انقلاب اسلامی ایران به الگویی جهانی و فرا منطقه ای تبدیل شده و خیزشهای اخیر ملتهای مسلمان ضد نظام سرمایه داری و استکباری با تأسی از پیام های این نهضت شکوهمند و الهی به وجود آمده و در حال گسترش است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در آینده نزدیک گفت: مجلس شورای اسلامی به عنوان خانه ملت از جایگاه رفیعی در نظام اسلامی ایران برخوردار است که تصمیم گیریهای کلان کشور در بخشهای مختلف در آن صورت می گیرد.