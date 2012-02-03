جهش عظیمی در توسعه زیرساختها پس از انقلاب ایجاد شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد گنجی در خطبه‌های نماز جمعه امروز جم با توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار داشت: رعایت تقوا و پرهیزکاری امری مهم برای سربلندی و موفقیت انسان در دنیا و آخرت است.

وی در ادامه با تبریک هفته وحدت افزود: وحدت شیعه و سنی امری ارزشمند است و تقویت مشترکات و کم‌رنگ‌کردن اختلافات در تقویت وحدت شیعه و سنی اهمیت والایی دارد.

امام جمعه جم بیان کرد: امروز دشمنان با شیوه‌های گوناگون برای زیر سوال بردن وحدت و تشدید اختلافات بین شیعه و سنی تلاش می‌کنند و باید هوشیار باشیم و دشمنان را ناکام کنیم.

گنجی یادآور شد: وحدت در تمام سطوح امری لازم و وحدت بین مردم و مسئولان و وحدت مسئولان در تمام قوا و وحدت اقوام مختلف در داخل کشور امری ارزشمند است که انتظار داریم همواره شاهد تقویت وحدت در کشور باشیم.

وی اضافه کرد: دهه فجر مقطع حساسی از تاریخ انقلاب است و بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی برای نسل امروز امری لازم و ضروری است.

امام جمعه جم تصریح کرد: این انقلاب با خدمات بسیار زیادی برای کشور داشته و در شهرستان جم در ابتدای انقلاب کمتر از 10 درصد روستاها از آب و برق برخوردار بودند و امروز در سایه انقلاب اسلامی بیش از 95 درصد روستاهای این شهرستان از آب و برق و امکانات رفاهی برخوردار هستند.

وی به روند رو به رشد توسعه علم در کشور اشاره کرد و افزود: سرعت پیشرفت امکانات در ایران قابل مقایسه با قبل از انقلاب نیست. جهش عظیمی در توسعه زیرساخت‌ها ایجاد شده است که باعث شده تا کشور در همه زمینه‌ها پیشرفت کند.

گنجی ادامه داد: باید قدردان ارزشهای انقلاب اسلامی باشیم و باید راه امام (ره) را تداوم ببخشیم و در مسیر تقویت انقلاب حرکت کنیم.