انقلاب اسلامی برای ملت ما عزت، استقلال و آزادی به ارمغان آورد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف در مراسم نکوداشت خلبانان نیروی هوایی در 8 سال دفاع مقدس که در فرهنگسرای ارسباران برگزار شد با بیان این که دهه فجر یادآور روزهای خونین و قیام ملت ما است گفت :اگر امروز نتوانیم هر آنچه باور امام(ره) و شهدا بود و برایش انقلاب کردند و جنگیدند را محقق کنیم ، در واقع به آنها و انقلاب ظلم کرده ایم.

وی افزود: امروز هر انسان منصفی با هر سلیقه و گرایش که در این سرزمین زندگی می کند زندگی مادی و معنوی خود را مدیون شهدا و خانواده هایشان می داند ، کسانی که تمام هستی خود را برای اسلام، کشور و ملتشان فدا کردند.

شهردار تهران با بیان اینکه نیروی هوایی ما یک ویژگی منحصر به فرد در تاریخ دارد ، گفت: لحظاتی هستند که افراد در آن تصمیمی می گیرند و همیشه در تاریخ این لحظات به نیکی برای بندگان و خداوند باقی می ماند، در مقابل لحظاتی هم هستند که انسان ها به خطا تصمیم می گیرند و در تاریخ نامشان به بدی و زشتی نزد خدا و بندگان باقی می ماند.

وی افزود: در تاریخ کشورمان، افتخار نیروی هوایی این است که به درستی و به وقت ، توانست لحظه شناسی کند .چنانچه در بهمن ماه سال 1357 قبل از پیروزی انقلاب در حالی که رژیم پهلوی بیشترین سرمایه گذاری را بر نیروی هوایی کرده بود دیدیم که چه طور نیروی هوایی از مسیر طاغوت برید و با افتخار با انقلاب اسلامی بیعت کرد و آن لحظه را برای همیشه به نیکی برای خود به ثبت رساند.

وی اظهارکرد: در واقع نیروی هوایی با امام(ره) ، مردم، حریت و آزادی بیعت کرد و این لحظه شناسی نیروی هوایی همیشه در تاریخ باقی خواهد ماند.

شهردار تهران خاطر نشان کرد: بعد از انقلاب در زمان دفاع مقدس نیز، من به عنوان یک رزمنده و شاهد عینی شهادت می دهم که نیروی هوایی نشان داد که اقدامش در بهمن سال 57 از سر احساسات نبوده بلکه از سر ایمان بوده است و زحمت کشان در نیروی هوایی برای میهن شان تا پای جان جنگیدند.

وی تاکید کرد: حال، ما که امروز هرچه داریم به برکت امام(ره) و شهدا است وظایفی نیز بر عهده مان قرار دارد. اگر امروز نتوانیم هر آنچه باور امام(ره) و شهدا بود و برایش انقلاب کردند و جنگیدند را محقق کنیم در واقع به آنها و انقلاب ظلم کرده ایم. امروز وظیفه ما و دین ما به امام(ره) و شهدا این است که بتوانیم کشور را در بعد مادی و معنوی به گونه ای اداره کنیم که زیبنده یک نظام اسلامی باشد و اگر این کار را نکنیم دین خود را ادا نکرده ایم.

قالیباف تصریح کرد: اگر کوتاهی کنیم ،به امور خود بپردازیم و از این امانت الهی غافل شویم ، فردای قیامت شرمنده شهدا و رزمندگان می شویم.

وی ادامه داد: دهه فجر یادآور این است که ما باید باورهایی که بر اساس آن انقلاب کردیم رامحقق کنیم، باورهای مانند آن که اگر جامعه ای در سایه شرعیت و فقه و دین قرار گیرد و قدرت در اختیار دین مداران باشد ، جامعه ای موفق در بعد مادی و معنوی خواهد بود.

شهردار تهران گفت: امروز دین داریم که این مهم را محقق کنیم وگرنه انجام وظیفه نکرده ایم. دهه فجر یادآور این موضوعات مهم است و اینکه یک بار دیگر خود را بازنگری کنیم.

قالیباف در ادامه با بیان خاطره ای در مورد رشادت ها و دلاوری های زحمت کشان نیروی هوایی در 8 سال دفاع مقدس گفت: در زمان جنگ پدافند های هوایی بسیار درخشیدند ، چنانچه به خاطر دارم که در کنار اروند خاکریزی زده بودیم که در مقابلش یک ساختمان بتنی قرار داشت و عراقی ها از آنجا روزانه حداقل 25 نفر از رزمندگان ما را به شهادت می رساندند اما با همکاری و رشادت نیروی هوایی در کمتر از یک دقیقه این ساختمان تبدیل به تلی از خاک شد .

در این مراسم از خانواده های سرلشگران شهید عباس سلطانی، شهید اصغر بهنیا، شهید جعفر مردانی و شهید علیرضا کریمانی که در 8 سال دفاع مقدس در نیروی هوایی برای دفاع از کشور و مردم مبارزه کردند تقدیر به عمل آمد و رشادت ها و دلاوری های تیمسار خلبان نصرت الله عبداللهی، تیمسار خلبان فرج الله براتپور، تیمسار خلبان سیروس بردشیری، تیمسار خلبان علی ده نادی، تیمسار خلبان ناصر ادراکی و تیمسار خلبان محمود خدایی مورد نکوداشت و تقدیر قرار گرفت.



