برخورد دستگاه قضا با اخلالگران بازار سکه و ارز

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد علی موسوی جزایری در خطبه های این هفته نماز جمعه اهواز اظهار کرد: حضور در راهپیمایی 22 بهمن امسال بسیار مهم است و مردم اهواز مثل همیشه باید حضوری دشمن شکن در این مراسم داشته باشند چرا که سران آمریکا و صهیونیست و سایر دشمنان این راهپیمایی را رصد و برای آن برنامه ریزی می کنند.

وی با یادآوری دهه فجر سال 1357 عنوان کرد: در 14 بهمن آن سال، روحانیون اهواز نشستی برگزار کنند و تصمیم گرفتند برای بیعت با امام خمینی(ره) به تهران بروند که شب آن روز مصادف با برگزاری یک کنفرانس بین اللملی خبری از سوی امام و معرفی آقای بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت شد.



نماینده ولی فقیه در استان خوزستان اضافه کرد: روز 19 بهمن و بیعت همافران نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی با ایران هم در تاریخ انقلاب بسیار پرشکوه است به گونه ای که این اتفاق کمر رژیم شاه را شکست.



آیت الله جزایری تصریح کرد: فساد اخیر در بازار سکه و ارز و اخلال در نظام اقتصادی کشور نوعی فساد فی الارض است و حکم عوامل ایجاد آن اعدام است.



نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری افزود: کسانیکه در تهران با ایجاد شایعات و آشوب باعث ایجاد اخلال اقتصادی اخیر شدند و قصد داشتند با این کار به نظام جمهوری اسلامی ایران ضربه بزنند باید در انتظار اشد مجازات از سوی دستگاه قضا باشند.



آیت الله جزایری به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: مردم آزاد هستند به هر کسی که دوست دارند رای بدهند ولی باید به تکلیف شرعی خود که همانا انتخاب افراد اصلح است نیز دقت کنند. باید فردی که دارای تقوی الهی و مدیریت و تجربه لازم است برای مجلس انتخاب کرد.



امام جمعه اهواز اظهار کرد: خوشبختانه شورای نگهبان هم مثل همیشه در بررسی صلاحیت نامزدها حضوری فعال دارد و مردم به شایعاتی که این روزها منتشر می شود توجه نکنند چرا که شورای نگهبان در بررسی صلاحیتها مستقل است و به نظر کسی اهمیت نمی دهد.



نماینده ولی فقیه در خوزستان تصریح کرد: این امر توهین به شورای نگهبان است که کسی واسطه تایید صلاحیت فرد دیگری شود و اصولا تصور اعمال نفوذ در شورای نگهبان تصور غلطی است.