ایجاد دوره های رایگان آنلاین تکنولوژی برای دانشجویان سراسر دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، "سباستین تران" که با همکاری "پیتر نورویج" مدیر تحقیقات در شرکت گوگل دوره های هوش مصنوعی آنلاین را در دانشگاه استنفورد راه اندازی کرده بود، اعلام کرد که قصد دارد با ترک جایگاه خود در استنفورد پایگاهی را برای ارائه دوره های آنلاین رایگان راه اندازی کند.

وی با همکاری "دیوید اوانز" استاد علوم رایانه ای در دانشگاه ویرجینیا این پایگاه را با نام Udacity راه اندازی خواهد کرد. اولین دوره های این دانشگاه آنلاین، به آموزش ساخت موتور جستجو و برنامه نویسی یک خودروی روباتیک اختصاص خواهد داشت.

تران و اوانز قول داده اند که در دوره ساخت موتور جستجو در مدتی کوتاه به اندازه ای به دانشجویان درباره علوم رایانه ای بیاموزانند که آنها بتوانند مورتوهای جستجویی مشابه گوگل یا یاهو را راه اندازی کنند. همچنین در دوره خودروهای روباتیک طی چند هفته دانشجویان درسهایی را خواهند گرفت تا بتوانند با کمک آنها تمامی سیستمهای اصلی یک خودرو روباتیک را راه اندازی کنند.

بر اساس گزارش زد دی نت، این پایگاه آنلاین جدید با هدف ایجاد کلاسهای آنلاین تخصصی رایگان راه اندازی خواهد شد و می تواند صدها هزار دانشجو از سرتاسر جهان را به سوی خود جذب کند.