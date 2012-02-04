بهترین تصاویر علمی/ عکاسی محقق ایرانی از یک ماده دوبعدی در صدر

به گزارش خبرگزاری مهر، "رقابت بین المللی تجسم علم و مهندسی" یک مسابقه سالانه است که از سوی بنیاد ملی علوم و مجله ساینس برگزار می شود.

این رقابت همه ساله به تصاویری که توانسته اند موثرترین ارتباط را با نوآوریهای علمی و فناوری برقرار کنند جوایزی را اعطا می کند.

در سال 2011 نهمین دوره این مسابقه با شرکت 212 عکس از 33 کشور برگزار شد.

دو بعدی؛ مرز آینده

این عکس یک صخره در بیابان نیست، بلکه تصویر ماده ای با طراحی بسیار جدید است. این عکس که جایزه اول دوره سال 2011 "رقابت بین المللی تجسم علم و مهندسی" را به دست آورده است اثر "بابک عناصری" محقق ایرانی دانشگاه "درکسل" فیلادلفیا است.

عناصری فارغ التحصیل رشته مهندسی و علوم مواد از دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد است.

این عکس، مربوط به یک جامد لایه ای مشابه گرافن و از یک خانواده جدید مواد دوبعدی است. هر لایه، از یک ورقه بسیار نازک به قطر تنها دو اتم ساخته شده است.

به گفته "بابک عناصری"، این ماده جدید که Mxene نام دارد از خواص ویژه ای برخوردار است که می توانند در عرصه های مختلف برای مثال، ذخیره انرژی کاربرد داشته باشند.

عناصری در این خصوص افزود: "این عکس برای نشان دادن مرز جدیدی انتخاب شد: دنیای مواد دوبعدی که به طورحتم نقشی بنیادی در آینده ایفا خواهند کرد."

رنگهای چشم

این عکس که برنده نخست در بخش عکسبرداری شد مربوط به چشم یک موش است. این عکس تفاوتهای متابولیسم انواع مختلف بافتهایی که این اندام از آنها تشکیل شده است را نشان می دهد و هر رنگ بیانگر یک مولکول آلی است: قرمز برای تائورین، سبز برای گلوتامین و آبی برای گلوتامیت.

جنگ با تومور

این تصویر که برنده نشان افتخار در مقوله تشریح است مولکولهای یک دارو به نام TRA-8 (به شکل حرف T) را نشان می دهد درحالی که به سلولهای سرطان سینه (شبیه به هیولاهای هشت پا) حمله می کند.

خیار سمی

نشان افتخار در مقوله عکسبرداری به این عکس که از پوست یک خیار نارس با بزرگنمایی 800 برابر گرفته شده اعطا شد.

این تصویر، یکی از توسعه یافته ترین مکانیزمهای گیاهان در دفاع در برابر شکارچیان را نشان می دهد. زوائدی که در پوست این خیار نارس دیده می شود قادرند دهان حیواناتی که قصد خوردن آن را دارند زخمی کنند. این زواید همچنین محتوی ماده ای سمی هستند که می توانند حتی منجر به مرگ شکارچیان شوند.

آسمانخراشهای نانویی



نشان افتخار مقوله تشریح برای این عکس از نانولوله های کربنی است که شبیه آسمانخراشهای آینده هستند. این استوانه های اتمی در ابعاد چند نانومتر به خاطر مقاومت بالایی که دارند می توانند در عرصه های وسیعی از ساخت تراشه های رایانه ای تا آسانسورهای فضایی کاربرد داشته باشند.

درون دست



نشان افتخار در مقوله بازیهای تعاملی برای برنامه جانبی "قدرت منهای 10" (POMT) است که با دستگاههای "آی- پد"، "آی- فن"، "پی. سی"، "مک" و "وب" سازگاری دارد. این بازی می تواند دست انسان را تا سطح مولکولی کاوش کند.

نسخه های آینده این برنامه جانبی قادر خواهند بود تا سطح درون اتمی را نشان دهند و بزرگنمایی ها از گیاهان، کانیها و قطرات آب را ارائه کنند.

HIV سه بعدی

این عکس، ویروسهای HIV (به رنگ نارنجی) را درحالی نشان می دهد که به یک سلول ایمنی حمله می کنند. این تصویر سه بعدی برنده مقوله تشریح شد.



