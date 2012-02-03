دین اسلام با پیروزی انقلاب احیا شد/ لزوم تحکیم وحدت در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا حسام الدین مجتهدی در خطبه های نماز جمعه سنندج اظهار داشت: احیاء دوباره دین مبین اسلام با پیروزی انقلاب اسلامی عملی شد و نقش امام راحل در این مهم بسیار ویژه و خاص بود و به همین دلیل باید در ایام دهه فجر این نقش و جایگاه به خوبی برای مردم کشور به ویژه جوانان اطلاع رسانی شود.

وی بیان کرد: امام راحل با حمایت مردم و با تکیه بر این توان و نقش بسیار مهم زمینه را برای سقوط رژیم شاهنشاهی فراهم کرد و برای همیشه حضور کشورهای غربی و استعمارگر را در کشور پایان داد و ایران اسلامی را به عزت و اقتدار رساند.

امام جمعه سنندج در بخش دیگری از سخنان خود به دیگر دستاوردهای نظام اسلامی اشاره کرد و افزود: در حالیکه در زمان رژیم طاغوت خدمات ارائه شده تنها مربوط به چند شهر و منطقه خاص بود ولی با پیروزی انقلاب اسلامی ایران این روند به صورت کامل تغییر کرد.

وی با اشاره به نهادینه کردن عدالت در کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یادآور شد: در گذشته خدمات دولت تنها به یک منطقه و شهر خاصی تعلق داشت ولی در حال حاضر این روند به صورت کلی تغییر کرده و عدالت به عینه در کشور نهادینه شده است.

ماموستا مجتهدی در بخش دیگری از سخنان خود به توطئه های دشمن بر علیه نظام اسلامی اشاره کرد و گفت: دشمن در طول سه دهه اخیر به دلیل به خطر افتادن منافع خود از هر توطئه ای بر علیه نظام اسلامی استفاده کرده ولی امروزه تمامی این توطئه ها نقش برآب شده است و دلیل اصلی آن نیز حضور همه جانبه مردم در صحنه است.

وی در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه سنندج به آغاز هفته وحدت اشاره کرد و اظهار داشت: هفته وحدت بهترین فرصت برای نشان دادن یکدلی در کشور است و جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر این مهم زمینه را برای حضور و مشارکت مردم در عرصه های مختلف فراهم کرده است.

امام جمعه سنندج بر برگزاری برنامه ها و آئین های ویژه هفته وحدت در سراسر کشور تاکید کرد و افزود: باید به گونه ای رفتار کرد تا زمینه برای سوء استفاده دشمن در راستای خدشه وارد کردن به امنیت و وحدت کشور فراهم نشود.