فرمایشات رهبری فصل الخطاب حرکتهای سیاسی و اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا بابازاده در خطبه های این هفته نماز جمعه ارومیه با بیان اینکه فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی فصل الخطاب حرکتهای سیاسی و اجتماعی در ایران اسلامی است، افزود: لازمه پیروزی و موفقیت نظام اسلامی و مردم در گرو پیروی امت اسلامی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب است.



وی نظر رهبر معظم انقلاب در ارتباط با انتخابات را صریح و روشن دانست و عنوان کرد: معظم له هم بر مشارکت کمی و هم بر مشارکت کیفی در انتخابات تاکید دارند که مشارکت کمی حضور حداکثری در پای صندوقهای رای و حضور کیفی نیز انتخاب نماینده اصلح، ولایتمدار، توانمند و آگاه به مسائل داخلی کشور و مسائل روز جهانی است.



امام جمعه موقت ارومیه انتخابات در نظام مقدس جمهوری اسلامی را نماد مردم سالاری دینی دانست و اظهار داشت: مشارکت حداکثری مردم در انتخابات مظهر اتحاد و همدلی مردم و اقتدار نظام اسلامی بوده و وظیفه دینی مردم و مصلحت جامعه اسلامی پیروی آحاد مردم از اکثریت دیندار است.



حجت الاسلام بابازاده با اشاره به دقت و حساسیت انتخابات آینده ایران، افزود: حضور حداکثری مردم در انتخابات ضمن نمایش اتحاد، همدلی و همبستگی ملت ایران، به جهانیان نشان می دهد که مردم ایران تا چه حد متحد و همدل و آگاه بوده و تا چه اندازه از نظام و آرمان های انقلابی خود دفاع و پشتیبانی می کنند.



وی در ادامه با تبریک سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و ایام ولادت با سعادت پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) و هفته وحدت گفت: اتحاد و همبستگی میان مسلمانان از اصول و اعتقادات اولیه اسلام و ضرورت اساسی امت اسلامی در جهان امروز است.



حجت الاسلام بابازاده با تاکید بر برگزار هر چه باشکوه این ایام فرخنده و گرامیداشت هفته وحدت، خاطر نشان کرد: سیره رسول خدا و ائمه معصومین (ع) سرشار از توصیه آن بزرگواران به اتحاد و همبستگی مسلمانان است، زیرا لازمه حیات، دوم و بقای اسلام، اتحاد و همبستگی میان تمام مسلمانان است.



امام جمعه موقت ارومیه ایجاد وحدت و همدلی میان انسانها و از بین بردن مظاهر اختلاف و تفرقه را یکی از رسالتهای پیامبران الهی دانست و ادامه داد: پیامبر بزرگوار اسلام در حدیثی شریف می فرمایند، وحدت مایه رحمت و تفرقه موجب نزول عذاب الهی است.



حجت الاسلام بابازاده با اشاره به بیداری اسلامی در کشورهای منطقه و حرکت های اسلامی مسلمانان جهان نیز گفت: نهضتهای اسلامی منطقه زمانی به پیروزی نهایی رسیده که مسلمانان فارغ از اعتقادات مذهبی و گرایشهای سیاسی در اصول اولیه اسلام مانند توحید، رسالت پیامبر اسلام (ص) قرآن با هم متحد و یکصدا شوند.