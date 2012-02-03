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۱۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۴۸

حجت الاسلام ملکی:

ملت ایران تسلیم زیاده خواهی آمریکا نخواهد شد

ملت ایران تسلیم زیاده خواهی آمریکا نخواهد شد

قصرشیرین - خبرگزاری مهر: امام جمعه قصرشیرین گفت: آمریکا و ایادیش باید بدانند که ملت ایران هرگز تسلیم زیاده خواهی آنان نخواهد شد و همچنان در پشت سر ولایت فقیه از اسلام و ایران دفاع خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی ملکی در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرستان قصرشیرین با اشاره به فرا رسیدن دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی گفت: خداوند در آیه 103 سوره آل عمران می فرموده اند که از تفرقه دوری کنید و نعمت خداوند را بیاد آورید، زمانیکه شما دشمن بودید، خداوند بین شما الفت برقرار کرد.

امام جمعه قصرشیرین با اشاره توطئه هر روز دشمنان علیه ایران و ملتش، گفت: آمریکا و ایادیش باید بدانند که ملت ایران هرگز تسلیم زیاده خواهی آنان نخواهد شد و همچنان در پشت سر ولایت فقیه از اسلام و ایران عزیز دفاع خواهند کرد.

امام جمعه قصرشیرین افزود: هرگاه مقام معظم رهبری بخواهند، همه جهان اسلام در یک صف متحد در برابر ظالمان خواهند ایستاد و ریشه های ظلم و بیداد را در جهان خواهند خشکاند.

وی با اشاره به شرایط اسلام برای امر مقدس ازدواج، تاکید کرد: خانواده ها باید تلاش کنند که در امر مقدس ازدواج فرزندان خود از یکسری ایرادات غیر منطقی و غیر اسلامی دوری کنند و ملاک اصلی و مهم برای ازدواج تقوا و پارسایی باشد و شرایط آسان را برای ازدواج جوانان را فراهم کنند.

امام جمعه قصرشیرین در پایان خطبه های خود با اشاره به اهمیت عدالت در اسلام، گفت: امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری به تاسی از رهنمودهای راستین دین اسلام، همیشه از مدیران و مسئولان خواسته اند که عدالت را از اولویت های خود قرار دهند.

کد مطلب 1524292

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