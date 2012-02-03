فرهنگ پیشرفت در ایران نهادینه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام منصور فرجی در خطبه های نماز جمعه زنجان با بیان اینکه انقلاب اسلامی امروز به اوج اقتدار و عزت و بالندگی و پیشرفت رسیده، شکست توطئه های دشمنان را طی 33 ساله عمر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یادآور شد و افزود: انقلاب اسلامی ایران امروز در نقطه اوج اقتدار و پیشرفت ایستاده است.



وی تلاش قدرتهای غربی و شرقی را در استای به انزوا کشاندن نظام مقدس جمهوری اسلامی را یادآور شد و با تحلیل آنچه طی 33 سال عمر پربرکت انقلاب اسلامی ایران رخ داده، افزود: پیروزی انقلاب اسلامی ایران هیمنه استکبار را در هم شکست.



حجت الاسلام فرجی با اشاره به پیشرفتهای نظام مقدس جمهوری اسلامی طی 33 ساله عمر نظام مقدس جمهوری ایران، ادامه داد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در سایه استقامت و پایداری ملت بزرگ ایران و گام برداشتن در مسیر فرامین رهبر کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری و تبعیت از ولایت فقیه هر ساعت در مسیر پیشرفت گام بر می دارد.



امام جمعه موقت زنجان گام برداشتن ایران در مسیر اقتدار و پیشرفت را موجب خوشحالی دوستان و ناراحتی دشمنان عنوان کرد و با بیان اینکه پیشرفتهای ایران در راستای چشم انداز اقتدار و عزت ایران اسلامی صورت می گیرد، افزود: پیشرفت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فراتر از تصور همه و در تضاد با سیاستهای استعماری دولتهای غربی بوده است.



حجت الاسلام فرجی بیانات مقام معظم رهبری را نقشه و مسیر راه برای آینده نظام عنوان کرد و گفت: خطبه های مقام معظم رهبری ترسیم نقشه آینده نظام است.

وی تاکید کرد: امروز با وجود تمامی تحریمها و تهدیدات دشمنان ایران با اقتدار و سرافرازی شاهد رشد سریع علمی و تکنولوژیکی در عرصه های جهانی بوده و در هر لحظه به افتخار جدیدی در جهان دست می یابد.



حجت الاسلام فرجی، حضور گسترده مردم در انتخابات را بهترین راهکار برای قدردانی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی و ادای دین به خود پاک شهدا دانست و یادآورشد: دشمنان در تلاش برای کمرنگ کردن حضور مردمی در پای صندوقهای رای هستند تا به این طریق یاس مردم از ادامه حیات نظام اسلامی را تبلیغ و ترویج کنند.



امام جمعه موقت زنجان،افزود: دشمنان باید بدانند مردم نظام اسلامی با حضور در پای صندوقهای رای حماسه دیگری خلق کرده و تمامی امیدهای آنان را همچون گذشته به یاس تبدیل خواهند کرد.



حجت الاسلام فرجی با اشاره به تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر کشورهای منطقه و بیداری اسلامی گفت: دشمنان همواره از میزان نفوذ و تاثیر انقلاب اسلامی بر افکار عمومی جهان و کشورهای منطقه هراس داشتند و امروز با وقوع بیداری اسلامی این ترس و واهمه به نهایت خود رسیده است.



وی با بیان اینکه فرهنگ اسلامی انقلاب ایران برنامه ریزی 300 ساله غرب برای تحمیل نظریات ضد دینی و لیبرالیستی را در هم شکست،‌ افزود: امام راحل با نامه مشهور خود به رئیس بزرگترین گروه کمونیستی جهان شوروی ثابت کرد که تا چه اندازه انقلاب اسلامی ایران می تواند بر خیزشهای مردمی تاثیر داشته و نظام های سیاسی جهان را به بن بست بکشاند.