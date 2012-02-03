به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبههای نماز جمعه بوشهر اظهار داشت: جهان در آستانه تحولی عظیم قرار دارد و عدالت خواهی و اسلامخواهی سراسر جهان را فرا گرفته است.
وی به موج بیداری اسلامی ایجاد شده در سطح جهان اشاره کرد و افزود: کشورهای استعماری با در اختیار داشتن قدرت و جوامع حقوق بشری مثل سازمان ملل، ظلم و ستم زیادی به کشورها و ملل مستضعف روا داشته اند و جهان بر اساس موج بیداری اسلامی در مسیر یک تحول عظیم قرار گرفته است.
امام جمعه بوشهر با اشاره به ناکارآمدی تلاشهای کشورهای سلطهجو ادامه داد: در کشورهای تونس، لیبی ، عراق و مصر مردم با شعار اسلامخواهی به گرفتن حق خود اقدام کردند و این فریادهای عدالت خواهی همه جهان را در بر گرفته است.
وی اضافه کرد: برای نابودی و حذف تاریخ استکبار جهانی باید همه ما در کنار مقام معظم رهبری قرار گیریم و با پیروی از فرمایشات ایشان در مسیرهای تعین شده گام برداریم.
صفایی بوشهری در بخش دیگری از خطبههای نماز جمعه امروز به آزمون استخدامی وزارت نفت اشاره کرد و گفت: از وزارت نفت خواسته ایم تا نسبت به بررسی دقیق تر این ازمون اقدام کنند و مقرر شده تا با حضور یک گروه در استان نسبت به بررسی این آزمون و احقاق حق جوانان این استان اقدام شود.
وی ادامه داد: امروزه شاهد دستیابی کشورمان به همه علوم هستیم و دانشمندان جوان ایرانی در پیشرفت علمی کشور و دستیابی به فناوریهای نوین نقشی اساسی دارند. با هدایت ای مقام معظم رهبری و تلاش نخبگان و دانشمندان هوا و فضل به پیشرفتهای بزرگی در این رشته دست یافته ایم.
آیتالله صفایی بوشهری در رابطه با انتخابات نیز اظهار داشت: کاندیداها با حفظ حریم شخصی خود و دیگر کاندیداها از تخریب همدیگر پرهیز کنند.
وی از رسانهها و مطبوعات نیز خواست تا از تخریب کاندیداها پرهیز کنند. تخریب کاندیداها هم از نظر شرعی حرام و هم از نظر قانونی خلاف است.
نظر شما