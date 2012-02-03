عمران و آبادانی کهگیلویه و بویراحمد به برکت انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید علی صالح موسوی اعظم در خطبه های این هفته نماز جمعه یاسوج افزود: به دلیل ظلم ستیزی عشایر این استان و مبارزه آنها با حکومتهای ظلم و جور، رژیم طاغوت به عمد این استان را در فقر و محرومیت نگه داشته بود.

وی بیان کرد: مردم انقلابی این استان چه در هنگام انقلاب و چه در دوران دفاع مقدس، دلاورمردانه از انقلاب اسلامی پاسداری کردند و اکنون نیز مثل همیشه در صحنه های دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی حضور دارند.

موسوی اعظم با بیان اینکه عزت و عظمت کنونی ایران اسلامی مدیون انقلاب است، اظهار داشت: مردم این استان قدردان انقلاب اسلامی هستند و با حضور حداکثری در انتخابات مجلس وفاداری خود را به نظام اعلام می کنند.

وی بر بیان خدمات ارزنده نظام و انقلاب در تمام ابعاد تاکید کرد و افزود: باید رویداد عظیم پیروزی انقلاب اسلامی برای نسلهای حاضر و آینده تبیین شود تا تا نسلهای آینده بدانند که چه زحمات و فداکاریهایی در راه انقلاب انجام شده است.

خطیب جمعه موقت یاسوج بیان داشت: امروز به برکت این نظام شاهد شکوفایی، پیشرفت و رسیدن ایران اسلامی به قله های رفیع علمی، سیاسی، اقتصادی و سایر عرصه ها در جهان هستیم.

موسوی اعظم بیداری اسلامی را یکی از برکات انقلاب برای مردم منطقه عنوان کرد و گفت: این بیداری اسلامی نشأت گرفته از قیام و نهضت عاشورای حسینی و انقلاب اسلامی است که موجب ترس و وحشت سران کشورهای استکبار و غرب شده است.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، سالروز آغاز امامت حضرت ولیعصر(عج) را تبریک گفت.