کاندیداها وحدت میان شیعه و سنی را مدنظر قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم مهاجریان در خطبه های این هفته نمازجمعه طبس اظهار داشت: دشمنان اسلام از هر روشی برای ایجاد اختلاف بین مسلمانان استفاده می کنند و همواره به دنبال آن هستند که شیعه و سنی را در مقابل یکدیگر قرار دهند.

وی بیان داشت: اهل تشیع و اهل تسنن در کنار یکدیگر هفته وحدت را با شکوه فراوان برگزار کنند تا از این طریق از سوء ‌استفاده دشمنان جلوگیری شود.

مهاجریان تاکید کرد: لازم است وحدت و هماهنگی بین جوامع اسلامی گسترش یافته و تقویت شود و ایران اسلامی می تواند در این زمینه الگویی برای جهان اسلام باشد.

وی افزود: با توجه به در پیش رو بودن انتخابات نهمین دوره مجلس ممکن است گاهی تبلیغات انتخاباتی منجر به ایجاد اختلاف و کدورت در جامعه شود اما ضروری است همانطور که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری نیز همواره تاکید کرده ‌اند، کاندیداها و طرفداران آنها مراقب باشند تا نوع تبلیغات و سخنرانیهای آنها خدشه ای به وحدت و همدلی در جامعه مسلمین وارد نکند.

مهاجریان در بخش دیگری از خطبه های نمازجمعه با اشاره به ایام الله دهه فجر، نقش انقلاب اسلامی را در ایجاد وحدت میان مسلمین جهان بسیار تاثیرگذار دانست و یادآور شد: انقلاب اسلامی با صدور اسلام ناب محمدی (ص) ندای وحدت را در جهان اسلام طنین انداز کرد و امروز نیز انقلاب اسلامی ایران به الگویی در جهان اسلام در مبارزه با کفر و طاغوت تبدیل شده است.

وی بر برگزاری هرچه باشکوهتر جشنهای انقلاب تاکید کرد و خواستار معرفی سیره امام خمینی (ره) در این جشنها به نسل جوان شد.