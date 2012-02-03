اساس تصمیم گیری برای نظام نباید به دست افراد نالایق بیافتد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدحسن عاملی در خطبه های این هفته نماز جمعه اردبیل افزود: کسانی که آرای مردم را با پول می خرند، مهر تاییدی به بی کفایتی و عدم کارایی خود برای ملت و نظام می زنند، بنابراین جای آنها در مجلس نیست.

وی با انتقاد از افرادی که رای خود را در مقابل پول می فروشند، اضافه کرد: سرنوشت مملکت را به دست افراد شیاد و یک آدم بی کفایت نسپاریم.

امام جمعه اردبیل با اشاره به تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر عدم تکیه نامزدهای انتخاباتی به کانونهای ثروت و قدرت یادآور شد: اما امروز شاهدیم که تزریق مالی و هزینه تبلیغاتی برخی کاندیداها هر روز افزایش می یابد و نظام و عوامل اجرایی باید آن را کنترل کنند.

وی با بیان اینکه باید برای کنترل این تخلفات میزان ثروت و سرمایه نامزدها و خانواده های آنها مشخص و ثبت شود، تصریح کرد: بعد از پایان انتخابات نیز ثروت آنها دوباره تحقیق و اندازه گیری شود تا کسی جرات تخلف نداشته باشد.

عاملی با ابراز تاسف از برخی اتفاقات و عملکردها در انتخابات، بر نقش مجلس در جلوگیری از وقوع برخی تخلفات از سوی کاندیداهای انتخاباتی تاکید کرد.

دهه فجر فرصتی برای تبیین دستاوردهای نظام است

وی همچنین با اشاره به فرا رسیدن ایام دهه فجر، تبیین دستاوردهای نظام به مردم را مهمترین کارکرد این دهه برشمرد و متذکر شد: عملکرد نظام و انقلاب در تمام زیمنه ها باید به روشنی به مردم ارائه و نشان داده شود.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل با اشاره به 500 سال عقب ماندگی کشورمان قبل از انقلاب عنوان کرد: در سایه نظام و وقوع انقلاب اسلامی امروز ایران در زمینه تولید علم مقام اول دنیا را داشته و در دانش جهانی سهم دارد.

بومی سازی دانش هسته ای بزرگترین دستاوردهای انقلاب

وی بومی سازی دانش هسته ای را بزرگترین دستاورد انقلاب و جمهوری اسلامی برشمرد و افزود: در حالی که تحریم کشورهای کینه توز غربی به اوج خود رسیده، هم اکنون دومین نیروگاه هسته ای کشور نیز به دست دانشمندان ایرانی در حال ساخت بوده که دستاورد بزرگی است.

عاملی با اشاره به هجمه گسترده غرب بر علیه کشورمان تاکید کرد: هرکس می خواهد اثر تحریمهای کذایی غرب را ببیند، باید از تکنولوژی بومی پالایشگاههای گازی ایران در جنوب و صادرات فرآورده ها و محصولات گازی و پتروشیمی دیدن کند تا بداند که این تحریمها بی اثر است.

به گفته وی، ما در اوج تحریمها به تکنولوژی جهانی در تمام زمینه های علمی، فنی، دانش روز و... دست یافته ایم و امروز تمام کشورها به دانشمندان ایرانی رشک می برند و حاضرند با وعده های مالی این جوانان را جذب کنند و ما باید به این دستاوردها ببالیم.