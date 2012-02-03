طرح سیستم آبیاری تحت فشار در رودان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، علینقی صالحی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ظهر جمعه در این مراسم با گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی گفت: این طرح اولین طرح جهاد کشاورزی استان است که در دهه مبارکه فجر بهره برداری می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در ادامه با اشاره به طرحهای قابل بهره برداری در ایام دهه فجر اظهارداشت: 463 طرح کشاورزی با اعتباری بالغ بر 370میلیارد ریال افتتاح می شود که از این تعداد 424طرح با اعتبار 320میلیارد ریال تنها در بخش جهاد کشاورزی افتتاح خواهد شد. با بهره برداری از این تعداد پروژه برای 612نفراشتغال ایجاد می شود.

وی با تاکید بر قرار گرفتن استان در میان استانهای کم آب یادآورشد: هرمزگان در زمره استانهای کم آب قرار دارد به همین لحاظ احداث سد و افزایش راند مان آب با استفاده از آبیاری تحت فشار در دستور کار معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.

صالحی در ادامه پیرامون طرح بهره برداری شده گفت: طرح سیستم آبیاری تحت فشار (بارانی ، قطره ای) 700هکتار از اراضی نازدشت شهرستان رودان راشامل می شود که با اعتباری بالغ بر 21میلیارد ریال از محل تبصره دو خشکسالی به بهره برداری رسید.

معاون آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی گفت: طی دو ساله اخیر 300هزار هکتار از اراضی کشور تحت پوشش آبیاری تحت فشار قرار گرفت.

سید رحیم سجادی در آیین بهره برداری از این طرح گفت: یکی از سیاستهای جهاد کشاورزی که مورد حمایت ریاست جمهوری است، اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار است. در دولت نهم 290 هزار هکتار و طی دو ساله اخیر نیز 300هزار هکتار از اراضی در کشور تحت پوشش این طرح قرار گرفته و نشان دهنده روند رو به رشد بهره وری از منابع آبی کشور است.

معاون آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی پیرامون انتقال آب با لوله در کشور اظهارداشت: در دولت نهم حدود 10هزار کیلومتر و طی دو ساله اخیر 11هزار و 500 کیلومترعملیات انتقال آب با لوله به انجام رسیده است.

وی افزود اعتبارات تخصیصی عمرانی به دو برابر رسیده یعنی از 600 میلیارد به هزار و 200 میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی ابراز امیدواری کرد با حمایت استاندار و مجموعه دولت طرحهای کشاورزی توسعه بیشتری داشته باشند.

این طرح با هدف افزایش راند و مان آب با استفاده از آبیاری تحت فشار در سال 1388آغاز و دهه فجر امسال بهره برداری شد.

طرح مذکور 350هکتار از اراضی را به صورت آبیاری دوار مرکزی، 250هکتار آبیاری قطره ای و 50هکتار آبیاری نواری تحت پوشش دارد. طرح سیستم آبیاری تحت فشار (بارانی، قطره ای) بهره برداری شد.