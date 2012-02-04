نقش نیروهای ارتش در پیروزی انقلاب اسلامی/ جزئیات دستگیری ریگی درآسمان

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ خلبان حسین چیت فروش در سخنرانی خود درجمع نمازگزاران شهرستان اهواز اظهار کرد: برخی اتفاقات در انقلاب فوق العاده تاثیرگذار هستند ولی مورد بی توجه قرار گرفته اند که جا دارد بیشتر به آنها توجه داشت.

وی افزود: هیچ حرکت و اتفاقی بدون تفکر و اندیشه در تاریخ ماندگار نمی شود به همین دلیل است که روز 12 بهمن در تاریخ ایران و کل دنیا ماندگار شده ولی در این مورد باید به نقش بی بدیل نیروی هوایی ارتش در خلق این حماسه را نیز اشاره کرد.

جزئیات دستگیری ریگی درآسمان

چیت فروش با اشاره به نقش ارتش در ایجاد امنیت و سربلندی در کشور یادآورشد: دو سال قبل هواپیمای حامل ریگی یکی از اشرار کشور قصد داشت از دبی به سمت قرقیزستان برود و توسط یک ایرلاین خارجی جابجا شود.



رئیس مرکز مطالعات نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: این هواپیما قرار بود از فضای کشور ما برای تردد استفاده کند که نیروهای امنیتی به نیروی هوایی ایران اعلام کردند که این هواپیما حامل یکی از اشرار است و باید متوقف شود.

وی ادامه داد: 11 شب به نیروی هوایی این امر اعلام شد و در ساعت یک شب عملیات توسط یک هواپیمای فانتوم شروع شد و عملیات تعقیت و گریز و حتی شلیک توسط هواپیمای ما صورت گرفت ولی هواپیمای خارجی، حاضر به نشستن نبود که در نهایت ساعت سه شب با شلیک 200 گلوله به گونه ای که هواپیما نیز سرنگون نشود و با کمک دو فانتوم و یک هواپیمای اف 14 این هواپیما به زمین نشست و ریگی دستگیر شد این در حالی بود که خلبان هواپیمای خارجی حتی هویت ریگی را نمی شناخت.

چیت فروش عنوان کرد: این امر نقش بی بدیل ارتش در ایجاد امنیت را می رساند.

نقش نیروهای ارتش در فرود هواپیمای امام(ره) در سال 57

معاون فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به نقش ارتش در پیروزی انقلاب اسلامی و فرود هواپیمای امام خمینی(ره) اشاره کرد و گفت: در هنگام طاغوت که قرار بود هواپیمای حامل امام (ره)در فرودگاه فرود بیاید نقش نیروی هوایی بسیار مهم بود چرا که آن زمان امنیت را باید ارتش ایجاد می کرد درحالیکه رژیم طاغوت هنوز مستقر بود ولی ارتش با ایمان کامل به امام خمینی(ره)، باعث شد با آرامش کامل هواپیمای حامل امام در فرودگاه بنشیند.



چیت فروش افزود: در آن زمان حتی اگر یک تماس جواب داده نمی شد یا اینکه کوچکترین خللی در سیستمهای مخابراتی پیش می آمد محال بود هواپیما به زمین بنشیند ولی ارتش تمام این امکانات را مهیا کرد.



وی ادامه داد: وقتی امام (ره)از هواپیما فرود آمد گارد محافظ ارتش همانند یک نگین امام را دوره کردند زیرا ازدحام جمیعیت و فشار فراوانی که از ناحیه آنها برای دیدن امام صورت می گرفت بی شک باعث می شد اتفاقی برای حضرت امام خمینی (ره)رخ دهد ولی ارتشی ها با امنیت کامل امام را به هواپیمای بعدی رساندند.



رئیس مرکز مطالعات نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی اضافه کرد: بعد هم یک هواپیمای دیگر نیروی هوایی ارتش، امام (ره)را به بهشت زهرا رساند که بعد یکی از خلبانان ما که اکنون مجسمه اش در مقر ارتش نصب شده با مهارت کامل امام را با وجود سیم های برق و مردم و موانع فراوان از فرودگاه خارج و به مکانی دیگر منتقل کردند.



چیت فروش تصریح کرد: اگر در آن هنگام هواپیمایی انتخاب می شد که مشکل داشت شاید برای ایشان هم اتفاقی می افتاد که این موضوع با دقت توسط ارتشیها دنبال شد و امام (ره) در سلامت کامل در بهشت زهرا سخنرانی کرد.



وی در خصوص 19 بهمن 57 و بیعت ارتشیها با امام(ره) نیز گفت: وقتی این امر صورت گرفت عکسی در رسانه ها منتشر شد که ناشی از حضور انبوه همافران ارتش در محل اقامت امام خمینی(ره) بود. این عکس برای رژیم و کشورهای غربی بسیار گران تمام شد.



چیت فروش افزود: به همین دلیل ستاد ارتش وقت با انتشار بیانیه ای این عکس را ساختگی و جعلی دانست ولی دفتر امام خمینی(ره) توسط آیت الله مفتح اطلاعیه دادند و آن عکس را عین واقعیت دانستند.

