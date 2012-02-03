اجازه دخالت هیچ کشوری را در امور داخلی خود نمی دهیم

به گزارش خبرنگار مهر: آیت الله سید محمد شاهچراغی در خطبه های نماز جمعه این هفته سمنان که با حضور جمع کثیری از مردم شهید پرور در مسجد جامع این شهر برگزار شد، ضمن اشاره به ایام الله دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی ایران، افزود: استقلال، آزادی و داشتن عزت از دستاوردهای مهم انقلاب ایران است.

وی با اشاره به اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در امور هیچ کشوری دخالت نمی کند اما نسبت به آنها نیز بی تفاوت هم نیست، اظهار داشت: ما نیز به هیچکسی اجازه دخالت در امور داخلی خود را نمیدهیم و البته در صورت بروز چنین مشکلی با درایت با آن برخورد میکنیم.

نماینده مردم استان سمنان در مجلس خبرگان رهبری، تصریح کرد: داشتن رهبری فقیه که می تواند جهان را مدیریت کند از امتیازات انقلاب و نظام اسلامی ایران است.

آیت الله شاهچراغی به وظایف بسیار خطیر اصحاب رسانه نیز اشاره و تصریح کرد: تبیین اهداف و جایگاه انقلاب اسلامی ایران از وظایف رسانه هاست و باید تبیین کنند که ما کجا بودیم هم اکنون در چه جایگاهی هستیم و به کجا می رویم.

وی همچنین به نهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: کاندیداها در تبلیغات خود به حفظ وحدت توجه ویژه داشته باشند و دستاوردهای سی و دو ساله نظام را زیر سوال نبرند و وعده های بیخودی به مردم ندهند.

خطیب جمعه سمنان اضافه کرد: کاندیداها از اصراف بپرهیزند و از راه های حرام وارد مجلس شورای اسلامی که در راس همه امور نظام است نشوند.

وی با تاکید بر اینکه کاندیداها در دوران تبلیغات حفظ آبرو کنند، تصریح کرد: کاندیداها طرفداران خود را نیز از تخریب دیگران و ریختن آبروی آنان با زبان و قلم منع کنند.

آیت الله شاهچراغی با اشاره به اهمیت قابل توجه بحث انتخابات برای کشور، دوران تبلیغات کاندیداهای را دوران حساسی دانست.

وی به سفر احتمالی رئیس جمهور و هیئت دولت در هفته آینده در قالب چهارمین دور سفرهای استانی به استان سمنان نیز خبر داد و گفت: مردم استان مانند گذشته در استقبال از رئیس جمهوری و دولت حضور پرشور و در خور شان رئیس جمهور داشته باشند.