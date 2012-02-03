دهه فجر فرصتی برای بیان عملکرد دولت و دستگاههای اجرایی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام طاهری دهه فجر انقلاب اسلامی را فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان های امام خمینی (ره) و اطاعت از فرامین رهبر معظم انقلاب دانست و افزود: مسئولان باید در دهه فجر وقایع انقلاب را برای نسلهای جوان و آینده کشوربیان کنند تا آنان با نحوه به ثمر رسیدن انقلاب و تلاشهای امام (ره)و جوانان آن زمان بیشتر آشنا شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به دیدار جوانان کشورهای اسلامی با مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: تمام این افتخارات و پیشرفتها حاکی از تلاش، استقامت، بصیرت و آگاهی جوانان در مقابل با استکبار است.

طاهری افزود: صهیونیستها و استکبار جهانی در کشورهای اسلامی به دنبال تفرقه افکنی هستند تا بتوانند اسرائیل غاصب را از مرگ حتمی نجات دهند.

امام جمعه مانه و سملقان در ادامه با اشاره به موضوع انتخابات بیان کرد: مردم با حضور در انتخابات سرنوشت آینده خود و کشور را ترسیم می کنند و حضور حداکثری مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی می تواند به تشکیل مجلسی مقتدر و ولایت مدار برای چهار سال آینده کشوربیانجامد.

وی با توصیه به کاندیداهای مجلس نهم گفت: رعایت اخلاق انتخاباتی یک امر لازم و ضروری است و نباید رقابتهای سالم به قدرت طلبی و تخریب دیگران تبدیل شود.

حجت الاسلام طاهری با گرامیداشت ایام مبارک دهه مبارک فجر و آغاز هفته وحدت، خواستار وحدت هرچه بیشتر مسلمانان ومذاهب مختلف جهان شد.



