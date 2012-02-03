اسرائیل از ترس ایران خواب ندارد/ به دخالت کنندگان در مدیریت رای ندهید

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی در خطبه های نماز جمعه این هفته بندرعباس با گرامیداشت دهه مبارک فجر و هفته وحدت، بیان داشت: ما باید زمان قبل از انقلاب را با زمان حال مقایسه کنیم و به فرزندانمان بگوییم که پس از انقلاب چه پیشرفتها و تحولاتی در بخشهای مختلف ایران به وجود آمده است.

وی با اشاره به پیشرفتهای علمی ایران پس از انقلاب، اظهار داشت: استکبار از علم ایران می ترسد و فشارهایی که به علت پیشرفتهای هسته ای بر روی کشور ما وارد می آورند به علت ترس از پیشرفتهای علمی ایران است.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان به تاثیرگذاری انقلاب اسلامی در خارج از کشور اشاره کرد و افزود: دشمنان از تاثیرگذاری انقلاب اسلامی بر روی دیگر کشورها می ترسند و امروز ما می بینیم که کشورهای اسلامی از انقلاب اسلامی الگو برداری می کنند و حتی لیبی قانون اساسی خود را براساس قانون اساسی ایران تنظیم کرده است.

نعیم آبادی ادامه داد: انقلاب اسلامی امروز به الگوی ارزنده ای برای بشریت به ویژه جهان اسلام تبدیل شده و به علت پیشرفتهای کشورمان اسرائیل امروز از ترس موشکهای ایران خواب راحت ندارد.

چاق شدن برخی افراد به قیمت لاغر کردن جامعه

وی در ادامه با اشاره به گرانی های غیرمنطقی ایجاد شده در بازار، تصریح کرد: بازی با قیمت ارز و دلار پیش از این هم اتفاق افتاده بود و در نهایت مشخص شد که دستهای استکبار پشت مسئله است اما در گرانی های اخیر برخی افراد از فرصت استفاده کرده و با گران کردن برخی اجناس به دلایل نامعلوم همانند آجر در این راه به استکبار کمک کرده اند.

امام جمعه بندرعباس اضافه کرد: متاسفانه برخی افراد با گرانفروشی به قیمت لاغر کردن جامعه در حال چاق کردن خود هستند و این بی انصافان هیچ توجه ندارند که این رفتار آنها چه ضربه ای به جامعه می زند.

نعیم آبادی در ادامه از دستگاههای نظارتی انتقاد کرد و بیان داشت: دستگاههای مسئول باید برای اجناس قیمت تعیین کنند و این قیمتها باید بر روی اجناس نصب شوند و با تعیین قیمت و برخورد محکم با متخلفان، بسیاری از تخلفات کاهش می یابد.

وی کیفیت نان را هم بسیار پایین دانست و عنوان کرد: من از بی نظارتی روی قیمت کالاها و همچنین کیفیت نان گلایه دارم چون با وجود افزایش قیمت نان، کیفیت آن به هیچ وجه افزایش پیدا نکرده و مسئولان باید توجه بیشتری به نان و کالاهای مورد نیاز مردم داشته باشند.

به افرادی که در امور مدیریتی استان دخالت می کنند رای ندهید

نماینده ولی فقیه در هرمزگان در ادامه به مردم توصیه کرد در انتخابات مجلس به وابستگان به قدرت رای ندهند و افزود: مردم نباید به افرادی رای بدهند که می خواهند در تمامی امور مدیریتی استان هرمزگان دخالت کنند چون این افراد وظایف خود به عنوان یک نماینده مجلس را به درستی انجام نمی دهند.

نعیم آبادی تصریح کرد: نماینده ای که تمام وقت خود را صرف دخالت در مسائل مدیریتی استان می کند دیگر وقت نمی کند به وظایف خود به عنوان یک نماینده عمل کند و ما نباید به اینگونه افراد رای بدهیم چون وظیفه ما علاوه بر مشارکت حداکثری، انتخاب فردی است که بتواند به وظایف خود درست عمل کند.

وی همچنین از عملکرد شورای نگهبان استانها در تعیین صلاحیت داوطلبان انتقاد کرد و اظهار داشت: شورای نگهبان باید فردی که واقعا صالح نیست را کنار بگذارد اما تائید صلاحیت بسیاری از افرادی که ردصلاحیت شده بودند نشان دهنده عدم دقت شوراهای تعیین صلاحیت است و آنها باید دقت بیشتری داشته باشند تا با آبروی افراد بازی نشود.