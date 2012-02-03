آمریکا در اجرای عدالت بین اکثریت و اقلیت کشورش ناتوان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما در خطبه های این هفته نماز جمعه کرمانشاه گفت: آمریکا باید بداند که دیگر عصر حکمرانی او به پایان رسیده است و دنیا به سوی دیگری در حرکت است.

امام جمعه کرمانشاه افزود: ایادی و دست نشاندگان آمریکا در آفریقا و خاورمیانه به دست ملت بیدار این کشورها از صحنه روزگار حذف شدند و این بیداری اسلامی را باید درسهایی از ایران اسلامی به دنیا و منطقه دانست.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه گفت: خود کشور آمریکا امروز در برابر جنبش مردمی وال استریت قرار گرفته است و در سامان دادن به این جنبش و اجرای عدالت بین اقلیت و اکثریت کشورش ناتوان است.

آیت الله علما تاکید کرد: این روزها را امام خمینی به روشنی به آمریکا و دیگر دولتهای غیرمردمی و زورگو نوید داده بودند.

امام جمعه کرمانشاه افزود: بر اساس یک نظرسنجی که در سطح جهانی انجام شده است، ایران اسلامی دارای رتبه دوم در زمینه اکتشافات و اختراعات علمی است که این موضوع مایه فخر و افتخار برای هر ایرانی و ایرانی دوست است.

خطیب جمعه کرمانشاه با اشاره به اهمیت وحدت جهان اسلام در عصر کنونی، گفت: هفته وحدت از دستاوردهای گرانبهای جمهوری اسلامی در منطقه و دنیا است و باید تلاش کنیم که این وحدت روز به روز منسجم تر شود و عوامل تضعیف کننده این وحدت را خنثی و از بین ببریم.

آیت الله علما افزود: اگر همه مسلمین جهان به آیه شریفه واعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا تاسی جویند، مشکلی به نام اختلاف و چند دستگی در بین هیچ یک از مسلمانان جهان نخواهیم داشت و همگی در زیر لوای اسلام زندگی سعادتمندی را خواهیم داشت.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه گفت: پیروزی مسلمانان در انتخابات کشورهای مصر و تونس، نشانه ای از توسعه اسلام و وحدت در بین مردم این کشورها است.