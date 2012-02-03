پخش شبنامه های مخرب انتخاباتی حرکت در راستای اهداف دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی در خطبه های نماز جمعه این هفته ورامین پس از توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، با اشاره به شرایط بسیار حساس انتخابات مجلس شورای اسلامی افزود: استکبار جهانی به انتخابات نهمین دوره مجلس نظر دارد، می خواهند ما را متفرق کنند، ما را جدا کنند، هوشیار باشید.

وی ادامه داد: امروز هر اقدامی که باعث دلسردی مردم شود مطرود است، نباید بگذاریم خون شهدا پایمال شود، همه باید دست در دست هم نهاده و نگذارند انسجام ملی خدشه دار شود.

هر نامزد انتخاباتی باید تبلیغات صحیح خود را انجام دهد

امام جمعه ورامین در ادامه نامزدهای انتخاباتی را مورد خطاب قرار داده و با انتقاد از نحوه برخی تبلیغات، تصریح کرد: هر کس باید تبلیغات صحیح خود را انجام دهد، نباید به دیگری تهمت زد، خداوند بین دلهای ما الفت انداخته و جدایی ها به پیوستگی تبدیل شده است.

وی ادامه داد: برخی با پخش شبنامه های مخرب و دروغ پراکنیها و اتهامات، سعی در تخریب حریف دارند، بنده به صراحت عرض می کنم که این حرکات در راستای اهداف دشمن است.

دود چند دستگیها به چشم مردم می رود

آیت الله محمودی هشدار داد: امروز دشمن سعی دارد با افترا و غیبت و دروغ بین ما اختلاف اندازد، اما ما برادریم، مردم تحقیق کنند و اصلح را به مجلس بفرستند، این مهم است اما هرکس به مجلس برود نماینده مردم است، باید به وی احترام گذاشته شده و حمایت شود، دود چند دستگیها به چشم مردم می رود.

وی اضافه کرد: برخی سعادت خود را در رسیدن به زر و اموال دنیوی و جاه و مقام می دانند و این اشتباه است، نه مال در قیامت به کار می آید و نه مقام و این فرد با دست تهی در برابر خداوند حاضر خواهد شد.

امام جمعه ورامین در بخش دیگری از خطبه ها با تبریک هفته وحدت گفت: از ۱۲تا هفدهم ربیع الاول به عنوان هفته وحدت اعلام شده و این نامگذاری برای اتحاد و وحدت بین فرق چهارگانه اسلامی است، دشمن از مسلمانان می ترسد و به همین دلیل تلاش دارد بین فرق گوناگون اسلامی تفرقه ایجاد کند.

نباید اجازه بدهیم تفرقه ما را تضعیف کند

وی ادامه داد: اعتقادات و اصول و فروع دین ما مشترک هستند و همین امر از محورهای انسجام و وحدت بین مذاهب اسلامی است، از صدر بعثت برای عظمت این اسلام خونهای فراوان ریخته و سختیهای بسیار کشیده شده است، نباید اجازه بدهیم تفرقه ما را تضعیف کند.

آیت الله محمودی در ادامه سخنان خود به دهه مبارک فجر اشاره کرده و بیان داشت: خداوند بر ما منت نهاد و نظام اسلامی را به ما ارزانی کرد، در زمان طاغوت ما هیچ چیز از خود نداشتیم و هرچه بود متعلق به بیگانگان و صاحبان قدرت بود اما امروز مردم ما بر سرنوشت خود مسلط هستند.