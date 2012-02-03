104 پروژه دهه فجر در علی آبادکتول اجرایی شد

علی اکبر کی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد 55 طرح عمرانی افتتاحی و 12 طرح عمرانی نیز کلنگزنی می شود.

فرماندار علی آبادکتول اظهار داشت: برای اجرای 55 طرح عمرانی افتتاحی 302 میلیارد و 931 میلیون ریال سرمایه گذاری شده است.

وی میزان سرمایه گذاری 12 طرح عمرانی کلنگ زنی را 13 میلیارد و 913 میلیون ریال اعلام کرد.

کی پور عنوان کرد: همچنین در این مدت 37 طرح تولیدی و اشتغالزا نیز افتتاح می شود که برای آن 50 میلیارد و 969 میلیون ریال هزینه شده است.

فرماندار علی آبادکتول افزود: در مجموع 367 میلیارد و 813 میلیون ریال برای اجرای طرح های دهه فجر در شهرستان هزینه شده است.