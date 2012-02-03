مرحله دوم آبگیری سد گتوند با حضور وزیر نیرو آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال آبگیری مرحله اول سد گتوندعلیا که با حضور رئیس جمهور در مرداد ماه امسال انجام شد، برای انجام مراحل دوم و سوم آبگیری که تا تراز 190 پیش بینی شده، نیاز به اخذ مجوز بود که پژوهشکده باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، آبگیری تا این تراز را بلامانع دانست.

مرحله اول آبگیری سد که تا تراز 140 صورت گرفت نیز با اخذ مجوز پژوهشکده باستان شناسی بود و در این مرحله سد گتوندعلیا توانست بیش از 350 میلیون متر مکعب آب ذخیره کند.



با انجام مراحل دوم و سوم، در نهایت مرحله چهارم آبگیری نیز انجام خواهد شد که در این صورت سد گتوندعلیا به اهداف نهایی خود دست یافته و کشور از منافع آن بهره مند خواهند شد.



از جمله اهداف اولیه طرح بزرگ گتوندعلیا که در استان خوزستان و در مجاورت شهرستان گتوند در حال اجراست، ایجاد مخزنی به حجم 4.5 میلیارد متر مکعب و افزایش ظرفیت برق کشور به میزان سالیانه چهار هزار و 250گیگاوات ساعت است.



پیش بینی می شود با انجام مرحله دوم و سوم آبگیری، مقدمات و شرایط لازم را برای راه اندازی و افتتاح اولین واحد نیروگاهی این طرح فراهم و به زودی برق تولیدی آن وارد مدار شود.



بر همین اساس مجید نامجو وزیر نیرو امروز ظهر وارد شهرستان گتوند شد تا آغاز مرحله دوم آبگیری سد گتوند را به صورت رسمی افتتاح کند.



سد خاکی با هسته رسی گتوند علیا با 182 متر ارتفاع، بلندترین سد خاکی کشور خواهد بود که دریاچه ای به طول 90 کیلومتر ایجاد می کند.



این سد بزرگ ضمن کنترل سیلابهای مخرب رودخانه کارون، تاثیرات خشکسالی را در استان خوزستان به کمترین میزان می رساند.



نیروگاه برق آبی گتوند علیا نیز با 4 واحد 250 مگاواتی در فاز اول و چهار واحد دیگر در فاز دوم ، سالانه به طور متوسط 4250 میلیون کیلو وات ساعت برق تولید خواهد کرد.

